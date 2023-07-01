Сформирован шорт-лист конкурсных работ «ЛАМПЫ» 2023

Объявление шорт-листа фестиваля «ЛАМПА» ежегодно становится очень точным отражением актуальных социальных и глобальных вопросов, которые требуют нашего внимания и действий.
Членам жюри пришлось сделать непростой выбор. По итогам конкурсной оценки в шорт-лист вошли 56 работ из 12 стран: России, Армении, Дании, Мексики, Франции, Ирана, Индии, Нидерландов.
Работы шорт-листа можно будет увидеть на юбилейном кинофестивале в Перми, и не только увидеть, но и услышать вдохновляющие истории режиссеров и героев конкурсного контента из первых уст. Церемония награждения победителей состоится 8 октября в рамках юбилейного фестиваля LAMPA FILM FEST 2023 в г. Перми.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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