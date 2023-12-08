«Грузчики» и «Трудные подростки – 4» отметили призами бразильского фестиваля веб-сериалов Rio Webfest

Российская трагикомедия «Грузчики» о карме и перерождении, а также актер Владимир Гарцунов за роль в сериале «Трудные подростки – 4» отмечены призами одного из крупнейших бразильских фестивалей веб-сериалов Rio Webfest.

«Грузчики» («Аквилон медиа») получили награду в номинации «Лучший сценарий» (Best Writing), а актер Владимир Гарцунов признан «Лучшим драматическим актером» (Best Actor (Drama) за роль Платона в молодежном сериале о сложностях взросления «Трудные подростки - 4» (Prospect Production, more.tv, «НМГ Студия»). Оба проекта созданы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В числе российских картин победителей фестиваля также один из первых отечественных научно-фантастических мультсериалов, созданный при помощи нейросетей «Ева. Связь сквозь время». Он отмечен в категориях «Лучший анимационный сериал» (Best Animated Series) и «Лучшее звуковое сопровождение» (Best Sound).

Сериал «Трудные подростки»‎ выходит с 2019 года, проект неоднократно становился лауреатом различных премий, в том числе Национальной премии в области веб-индустрии, Национальной премии интернет-контента, премии в сфере маркетинга Effie Awards Russia . Проект собрал более 200 миллионов просмотров. В четвертом сезоне главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими, продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. В течение всех сезонов сериал исследует проблемы буллинга, домашнего насилия, бодишейминга и борьбы с зависимостями. Финальный пятый сезон проекта выйдет 14 декабря 2023 года.

Премьера фантастической трагикомедия «Грузчики» состоялась в 2022 году. Её придумали и сняли братья Александр и Филипп Ершовы. Это авторский взгляд на тему реинкарнации и перерождения, и попытка ответить на вопросы, что переживает человеческая душа после смерти, возможна ли жизнь в новом теле и как исправить ошибки, сделанные в этой жизни. В 2023 году проект уже удостоился 4 наград на фестивалях в Испании ( «Seriesland IX») и США («Minnesota WebFest»).