Сергей Безруков откроет VI Большой Детский фестиваль в Москве

17 сентября 2023 года в Москве откроется VI Большой Детский фестиваль. В течение двух месяцев для детей и подростков в столичных театрах и на других площадках будут показаны 37 спектаклей, 19 фильмов и мультфильмов, состоятся презентации 22 книг. Лучшие работы были отобраны экспертами во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым из более чем 600 заявок со всей России и зарубежных стран.

«Уже в шестой раз стартует наш Большой Детский фестиваль – масштабный праздник для детей и их родителей, где собрано лучшее, что делают взрослые для юной аудитории. Я рад, что интерес к фестивалю год от года растет: и зрителей, и профессионального сообщества. В этом году мы получили более 600 заявок на участие в конкурсе, в программу фестиваля отобраны 79 творческих проектов. Впереди два насыщенных фестивальных месяца, когда можно будет увидеть в Москве показы лучших детских спектакли из 21 региона России, кино- и анимационные фильмы, узнать о новинках детской литературы и встретиться с их авторами», – рассказывает Сергей Безруков.

Фестиваль откроется 17 сентября на сцене Московского Губернского театра: Тюменский Большой драматический театр представит мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Анна Фекета). Музыку к спектаклю написал композитор, лауреат всероссийских музыкальных и театральных конкурсов Евгений Карамзин. В дальнейшем события фестиваля будут проходить в Московском Губернском театре, Театре им. С. Образцова, Театре имени Моссовета, РАМТе и на других площадках. Афишу Большого Детского фестиваля можно найти на официальном сайте.

В конкурсной программе Большого Детского фестиваля – 15 номинаций по направлениям «Театр», «Кино», «Анимация», «Книга», а также специальные номинации: «Лучший инклюзивный спектакль», «Театр – школе» и «Мой любимый край». Победителей определит детско-юношеское жюри – ребята в возрасте 8-16 лет. В его состав вошли 27 человек: юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад.

В рамках фестиваля наряду с конкурсной программой реализуются специальные проекты. «БДФ Мастерские» – программа для учащихся детских театральных студий из разных регионов России: с 30 октября по 5 ноября ребята из Казани, Набережных Челнов, Энгельса и городов Подмосковья будут посещать лекции, участвовать в мастер-классах, смотреть и обсуждать фестивальные спектакли, а в финале покажут свои творческие проекты на Малой сцене Московского Губернского театра. «БДФ Питчинг» – конкурс творческих идей, адресованных детскому театру: молодые режиссеры, драматурги и продюсеры смогут презентовать свои идеи директорам и художественным руководителям театров со всей России и получить финансовую поддержку проектов.

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