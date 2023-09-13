Центр «Зотов» представляет выставку «Родченко. Личное»

Центр «Зотов» открывает серию персональных выставок, исследующих способы восприятия художниками повседневности и пространства. 22 сентября центр представит первую экспозицию из этой серии — «Родченко. Личное», посвященную новатору в области фотографии, живописи, предметного и графического дизайна Александру Родченко.

В экспозицию войдут 58 знаковых фотографий 1920-х и 1930-х годов, личные вещи, периодические издания, воспоминания из дневников и письма Александра Родченко, позволяющие увидеть его как человека остро чувствующего, а не только как авангардиста и «великого экспериментатора».

Выставка поделена на пять тематических разделов — «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». Экспонируемые в разделах фотографии, принадлежащие Родченко вещи и отрывки из дневников, дополняя друг друга, позволят посетителям выставки отправиться вместе с художником на прогулку по городу, отбирая образы и кадрируя сюжеты; встретиться в мастерской с его друзьями и коллегами по «цеху» — режиссером Львом Кулешовым, конструктивистом Алексеем Ганом, поэтом Владимиром Маяковским; увидеть, как Родченко любуется своей соратницей и супругой Варварой Степановой; почувствовать, как он дорожит временем, проведенным с родителями; узнать, почему художник предпочитал кепку французской шляпе, кто такие «мульки» и каких цветов «нет и не будет».

Фотография, письмо, личная вещь — все это создает «слепок» момента, проявляя многогранную личность Александра Родченко с разных ракурсов. То, как он чувствует, как мыслит и о чем мечтает — находит отражение в том, какие методы творчества он использует в фотографии. Знаменитые «ракурсы Родченко» — это не что иное, как воплощение его душевного стремления «видеть необыкновенно обыкновенные вещи».

«В основе выставки — работы выдающегося художника русского авангарда Александра Родченко разных лет, с его первых фотографических опытов 1920-х и до конца 1930-х годов из двух альбомов музейной серии «Портфолио», выпущенных тиражом 35 экземпляров (1994–1997). Я бы назвала фотографии этой серии своеобразным руководством к действию — увидеть быт с другого ракурса, обрести новый взгляд на действительность, сложить из деталей собственную картину мира. Александр Родченко делал это с помощью подручных предметов, а также различных камер и объективов. Однако техника была лишь вспомогательным средством: фиксировала и передавала миру иногда чересчур честный взгляд художника. А ведь, будучи авангардистом, Родченко отлично чувствовал пространство и мог буквально подчинить его себе, это касалось рекламы, дизайна в театре и кино, фотомонтажа и, конечно, фотографии», – говорит Елена Карисалова, президент Фонда Still Art.

«Для представления фотографий мы следовали идеям Родченко и использовали способ крепления отпечатков на листе бумаги с тиснением. Родченко часто сам монтировал свои небольшие (18×24 см) и более крупные (до 40×50 см) отпечатки для отечественных и зарубежных выставок 1920-х и 1930-х годов.

Вся печать к настоящей выставке была сделана в лаборатории Родченко. Это сложная работа — печатать по образцу автора, обрабатывать, сушить, резать, ретушировать и т. д. Но мы стремились дать возможность всем, кто интересуется искусством фотографии, получить достаточный материал для исследования, для ощущений, для независимых выводов. Само портфолио уже является документом. Документом о творчестве Родченко как фотографа», – рассказывает Александр Лаврентьев, доктор искусствоведения, внук Александра Родченко и Варвары Степановой.

Выставку «Родченко. Личное» сопроводит публичная программа с лекциями о художнике, истории и технике фотографии, оптике и устройстве человеческого глаза. Запланированы встречи и воркшопы с известными фотографами: представителями архитектурной, документальной и стрит-фотографии. В рамках параллельной программы также запустится новый формат — фото-прогулки, а поработать с аналоговой фотографией посетители всех возрастов смогут на занятиях по цианотипии. Для детей проведут серию мастер-классов по фотопечати и фотоколлажу.

Александр Родченко. Балконы, 1925 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. В мастерской Родченко и Степановой, 1925 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Девушка с «Лейкой», 1934 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Дорогу женщине, 1934 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Конические шестерни, 1929 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Критик Осип Брик, 1924 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Лестница, 1929 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Лиля Брик, 1924 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Пионерка, 1930 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Пожарная лестница, 1925 © Предоставлено Фондом Still Art





Александр Родченко. Полевые цветы, 1937 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Портрет матери, 1924 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский, 1924 © Предоставлено Фондом Still Art

Александр Родченко. Улица, 1929 © Предоставлено Фондом Still Art

В кинотеатре «Зотов.Кино» запланирована специальная программа «Поле зрения», задача которой — понять, как архивные и ставшие признанной классикой кинематографа произведения, формируют современный взгляд художника. К выбору и обсуждению фильмов будут привлечены практикующие фотографы и эксперты из арт-индустрии. Стартует программа с фильмов, выбранных главным героем выставки — самим Родченко.

В рамках инклюзивной программы к выставке состоятся мастер-классы на русском жестовом языке, экскурсии для людей старшего возраста и творческие встречи для людей с ментальными особенностями.

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