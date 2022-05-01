На ВДНХ открылся Билетный центр

К летнему сезону на Центральной алее ВДНХ открылся Билетный центр. Теперь посетители могут в одном месте выбрать и приобрести билеты на разные активности Выставки. Воспользоваться услугами центра можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

Билетный центр ВДНХ расположен вблизи арки Главного входа и работает в формате self-service. В нем установлены терминалы, позволяющие выбрать интересующие активности в разных локациях Выставки и оплатить их в одном месте. Так, здесь можно приобрести билеты в центр «Космонавтика и авиация», музей «Слово», Музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран» и другие, на концерты в Зеленом театре и Доме культуры, шоу в Театре сказок, мастер-классы резидентов Парка ремесел, спортивные занятия в веревочном парке Sky Town и другие. Оплата в терминалах производится банковской картой.

Кроме того, для гостей ВДНХ сохраняется возможность приобретения билетов на официальном сайте Выставки.

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