23 октября в Villa Barvikha состоялась Церемония награждения победителей ежегодной премии «Лидеры эпохи», учрежденная журналом PERSONO. В роскошной локации собрались сильные, авторитетные личности из разных сфер деятельности: бизнес, политика, искусство и т.д. - люди, достигшие большого успеха и вдохновляющие своим примером.

На вилле царила дружелюбная и изысканная атмосфера. Гости праздника с удовольствием общались друг с другом, делились контактами, знакомились с селебрити, делали превосходные фотографии в интересных фотозонах, давали интервью, наслаждались шоу-программой и просто приятно проводили время.

Вечер начался с музыкального номера – Александр Шахов исполнил песню «Памяти Карузо» и получил статуэтку «За вклад в популяризацию классической музыки». Продолжил программу Марко Крассо, поразивший гостей праздника виртуозной игрой на скрипке. Ярким украшением вечера стало кабаре-шоу от театра «DivO», которому присудили премию в номинации «Лучшее кабаре-шоу». А когда на сцену поднялась легендарная Азиза, гости праздника окунулись в приятную ностальгию. Певица стала обладателем статуэтки «За 35-летний творческий вклад в мире музыки и поэзии».

Неординарная Таня Тузова исполнила песню «Девочка с картинки». Жюри также высоко оценило другие таланты русской Барби, и она получила премию «За создание самого креативного дизайна детской одежды». Также свои песни исполнили Сергей Арутюнов, Пелагея Стефогло и обладатель премии в номинации «Самый сильный голос» IVAN. Анастасия Волочкова продолжила удивлять присутствующих, она выступила с музыкальным номером и была награждена премией «За создание лучших авторских шоу». Актриса Елена Ксенофонтовна получила награду – За актерский талант и великолепное исполнение женских ролей, ее коллега Елена Бирюкова - За значительный вклад в кинематограф и театральное искусство.

Кульминацией праздника стал вынос праздничного большого торта. На вечере также присутствовали Катя Лель, Анна Калашникова, Елена Бирюкова, Елена Ксенофонтова, Татьяна Шитова и другие селебрити.

Мероприятие вели бессменный ведущий премии Александр Снегирев, непревзойденная Кэтрин Бурмистрова и харизматичный Роман Миров.

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