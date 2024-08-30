Сергей Братский выпустил новый сингл «Нас не сломить»

Певец Сергей Братский представил новую песню «Нас не сломить». Трек вышел в поддержку военнослужащих России.

В композиции заложен глубокий смысл, отражающий силу духа русского народа. Она повествует о несгибаемой воле, стойкости, смелости и храбрости.

«В песне проводится параллель между Великой Отечественной войной и СВО. А также несёт в себе предупреждение всем тем, кто посягнул на нашу страну. «Нас не сломить» — это песня которая поднимает боевой дух наших бойцов и даёт им веру в победу», — говорит о песне автор.

Сергей Братский — московский певец и композитор. Является дипломированным профессиональным музыкантом. Гастролирует по всей России, от Кавказа до Дальнего Востока, с песнями о любви и отечестве.

Музыка Сергея пропитана духовным патриотизмом и вызывает чувства привязанности к Родине, а также к семье и близким. Братский является обладателем наград от силовых структур и администраций городов страны. В настоящее время является солистом эстрадно-духового оркестра ТКЦ Щелковский театр.