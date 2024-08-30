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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сергей Братский выпустил новый сингл «Нас не сломить»

editor
By editor
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сергей братский

Певец Сергей Братский представил новую песню «Нас не сломить». Трек вышел в поддержку военнослужащих России.

В композиции заложен глубокий смысл, отражающий силу духа русского народа. Она повествует о несгибаемой воле, стойкости, смелости и храбрости.

«В песне проводится параллель между Великой Отечественной войной и СВО. А также несёт в себе предупреждение всем тем, кто посягнул на нашу страну. «Нас не сломить» — это песня которая поднимает боевой дух наших бойцов и даёт им веру в победу», — говорит о песне автор.

Сергей Братский — московский певец и композитор. Является дипломированным профессиональным музыкантом. Гастролирует по всей России, от Кавказа до Дальнего Востока, с песнями о любви и отечестве.

Музыка Сергея пропитана духовным патриотизмом и вызывает чувства привязанности к Родине, а также к семье и близким. Братский является обладателем наград от силовых структур и администраций городов страны. В настоящее время является солистом эстрадно-духового оркестра ТКЦ Щелковский театр.

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