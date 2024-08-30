Искусство жить в моменте: новый трек NEMIGA и Freddy Red – «Улыбка»

Белорусская электропоп-группа NEMIGA анонсировала релиз новой коллаборации с популярным минским поп-рэп-исполнителем Freddy Red. Премьера трека под названием «Улыбка» состоится 30 августа. Этот сингл станет четвертой совместной работой артистов после успешных релизов «Беларуский саунд», «Изо всех сил» и «За моими окнами».

Как отмечают участники группы NEMIGA, «с каждым прожитым годом приходит осознание истинной ценности моментов. Мы часто погружаемся в размышления о прошлом или тревожимся о будущем, забывая о настоящем. Но истинная мудрость заключается в том, чтобы не беспокоиться о том, что будет в конце, а сохранить улыбку на лице здесь и сейчас». Новый трек призывает слушателей наслаждаться настоящим, находя радость в простых моментах жизни.

Важная идея песни «Улыбка» заключается в том, чтобы вдохновить людей не забывать жить здесь и сейчас, а также ценить каждую минуту своей уникальной истории. «Улыбайтесь сейчас, несмотря ни на что. Все проблемы решатся, а то, что должно случиться, произойдет независимо от вас. Просто не сидите на месте. Расслабьтесь. Любите процесс. Всё уже получается», — добавляют артисты.

В активной работе находится и клип на новый трек. В съемках примут участие десятки людей с улыбками, включая друзей, артистов, медийные личности и просто прохожие. Съемки будут проходить в различных городах.

Группа NEMIGA (Влад и Karina) была образована в 2018 году и успела завоевать популярность благодаря своей способности сочетать танцевальную электронную музыку и инди-поп. Дискография группы включает два студийных альбома, четыре EP и более 30 синглов, среди которых такие хиты, как «Белым» и «Буквы» (при участии GUF). Недавно NEMIGA выпустили третий альбом «АЛЫЕ ЗАКАТЫ» и отправились в большой тур по России.

Freddy Red, белорусский поп-рэп-артист, дебютировал с альбомом «TAW LAND CLAN» в 2015 году, а его последующие работы отражают уникальный стиль, объединяющий рэп, поп и электронику. В его дискографии можно найти такие хиты, как «ПЫЛ» и «Собственный рай».