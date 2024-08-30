«Мальчик-жемчужина»: Polina представила новую песню на стихи Михаила Гуцериева

На творческом пике завершает летний сезон POLINA. Певица, композитор и продюсер успешно строит карьеру и в России, и за рубежом. 29 августа исполнительница представила новую песню – «Мальчик-жемчужина». Эту историю современной любви в яркой стихотворной форме сумел ярко и талантливо передать поэт Михаил Гуцериев. POLINA удалось дополнить лиричность стихов танцевальным электро-поп решением в музыке и дерзкой манерой исполнения.

«Мелодия родилась у меня гораздо раньше, ведь изначально она существовала в английской версии. Её продюсером выступил Марио Марчетти из Лос-Анджелеса. Михаил Гуцериев услышал трек и, к моей радости, взял его в работу. Вокальный продакшн и сведение сделал Владимир Чиняев (Chinkong). Так появилась русская версия», – поделилась POLINA.

Сотрудничество POLINA c Михаилом Гуцериевым отмечено двумя хитами: «Джанга» (2020) и «Любовь у сердца в рабстве» (2023). Автором музыки выступила сама исполнительница. Обе песни собрали многомиллионные просмотры в соцсетях.

«Михаил Сафарбекович – безумно творческий человек, – рассказывает о сотрудничестве с поэтом певица. – Бывает, когда я показываю ему демо-версию, он с первых нот искромётно генерирует фразы, которые потом закладывает в ДНК стихов к песне. Потом начинается многомесячная работа над текстом. Она не останавливается, пока каждая строка и слово не удовлетворят поэта и артиста на 200%. В этом мы схожи: иногда я так же требовательна к своим продюсерам во время создания саунда в студии, пока не добьюсь нужного результата».

Новая песня продолжает романтическую тему, но в лёгком ироничном ключе. Жемчуг – древний символ любовного искушения. Когда-то с жемчужиной сравнивали только женщин, но времена меняются и задают новые тренды. Их точно улавливает POLINA. Вслед за автором стихов, она приоткрывает секреты женских чар, искусного обольщения.

Один на миллион,

Вопрос с тобой решён –

Я ловлю твой взгляд…

«Для меня песня «Мальчик-жемчужина» пронизана романтизмом и магией встреч, которые случаются летом, – раскрывает секрет главного героя POLINA. – Когда мы влюбляемся, то становимся детьми. И здесь мальчик-жемчужина – это мужчина, который слегка потерял рассудок от нахлынувших чувств».

По словам POLINA, в новой песне действительно есть место магии. По чудесному совпадению, стихи Михаила Гуцериева отражают реальные события, произошедшие в жизни певицы. Настоящее счастье для любого исполнителя – это возможность раскрыть свой внутренний мир, донести до слушателя свои переживания, свои чувства, свою энергетику. И тогда успех и признание публики гарантированы.

Напомним, что POLINA ещё и обладательница музыкальной премии GRAMMY за совместный трек «Legacy» с Eminem, а также нескольких «золотых» дисков за треки «Book of Love» и «Fade To Love». В России исполнительница попала в тренды YouTube после успешного дуэта с Димой Биланом («Пьяная любовь», 2018).