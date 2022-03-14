Сергей Бурунов рассказал, какие женщины ему нравятся

Знаменитый актер ответил на вопросы о личной жизни! С кем артисту приписывали романы? Правда ли, что сейчас он встречается со своим директором Анастасией Сайфулиной? Почему звезда сериалов ни разу не был женат? Какое обязательное условие должна выполнить его потенциальная невеста?

45-летний Сергей Бурунов является одним из самых востребованных актеров в нашей стране. Он постоянно занят на съемках в сериалах и кино. Звезда признается, что из-за плотного графика не может найти время на спорт.

«Я делаю семиминутную зарядку. На большее меня не хватает», — делится артист.

Знаменитость говорит, что так было не всегда. Поклонники стали узнавать Бурунова только шесть лет назад, когда он сыграл в сериале «Полицейский с Рублевки». До этого мужчина появлялся на экранах только в эпизодах и часто озвучивал голливудские фильмы. Его голосом говорят Джонни Депп, Джим Керри, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

«Гениальный артист. Бурунова можно представить в любой роли, и ему интересно играть самые разные образы», — уверен Тимур Бекмамбетов.

Сейчас с ним мечтает поработать каждый режиссер. Константин Богомолов с трудом уговорил Бурунова сыграть в своем скандальном сериале. Актер долгое время отказывался, но потом принял предложение. Роль любвеобильного чиновника принесла ему не только славу и деньги, но и армию поклонниц!

«Секс после 40 лет? Конечно! Все только начинается», — откровенничает звезда.

«В жизни он не такой безбашенный, как на экране. Он более глубокий и серьезный. Когда в мужчине есть не только брутальность, но и хорошее чувство юмора и правильные ценности – это прекрасно. Мы его очень любим», — говорят солистки группы «Блестящие».

«Нам нравятся лысые мужчины, а Сергей – первый в нашем списке. Он замечательный мужчина, видимо, этим всех и цепляет», — уверены солистки группы «Фабрика».

При всей своей популярности артист ведет закрытый образ жизни. Он ни разу не был женат и у него нет детей. По словам знаменитости, в молодости он пережил неудачный опыт отношений и теперь боится повторить ошибку.

«Предательство простить сложно, но можно. Должно пройти время. Душевные травмы так просто не заживают, их йодом не помажешь», — рассуждает актер.

«Прекрасный актер и чудесный человек. Он для меня не только коллега, но и добрый приятель», — говорит актер Владимир Зайцев.

«Он боится, потому что официальный брак для многих означает долг. Некоторые думают, что им отрежут крылья и отнимут свободу. Сразу появляются мысли, что теперь я все время что-то должен», — считает певица Мария Вебер.

СМИ постоянно приписывают Сергею множество романов. Пресса сводила его с Мариной Зудиной и Нонной Гришаевой. По слухам, мужчина якобы даже собирался жениться на Анне Уколовой. Но партнеры по сцене никак не комментировали отношения.

«Эта тема является табуированной, простите», — отвечает актер журналистам.

Но Бурунов не скрывает, что часто заглядывается на своих коллег по театру. Знаменитость говорит, что любит умных и красивых. По его мнению, самая сексуальная женщина российского кинематографа – 39-летняя Светлана Ходченкова.

«Из зарубежных актрис мне нравятся: Марго Робби, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун и Моника Беллуччи», — делится звезда.

В последнее время актеру приписывают роман с продюсером Анастасией Сайфулиной.

«Она – ведьма. Она меня околдовала, как ведьма», — смеется знаменитость.

«Если она нравится Сергею, и у них все хорошо, то я желаю им счастья и любви. Он – прекрасный человек», — говорит актриса Ирина Безрукова.

Прошлой осенью на фестивале «Кинотавр» все внимание папарацци было приковано к Бурунову, который нежно обнимал Сайфулину. В прессе писали, что пара даже заселилась в один гостиничный номер.

«Я очень много разного слышу о себе. Если верить всему, то у меня роман не только с директором, но и много с кем», — улыбается артист.

Сергей уверяет, что не собирается всю жизнь быть холостяком. Поэтому у женщин есть все шансы его окольцевать. Но мужчина признается, что не верит в любовь до гроба, поэтому обязательно заключит с избранницей брачный контракт.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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