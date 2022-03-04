Марат Башаров, Бритни Спирс, Вячеслав Добрынин и другие звезды в программе «Светская хроника»

Марата Башарова уволили из театра! Что на этот раз натворил скандальный артист? Правда ли, что у него уже давно проблемы с алкоголем? Из-за чего от звезды кино уходили жены? Как он сам комментирует ситуацию? И где теперь будет играть актер?

Бритни Спирс напишет мемуары о своей жизни под опекой отца! Кто пытался убить певицу? Из-за чего звезда напала на свою младшую сестру с ножом? И правда, что в отношениях поп-дивы и ее жениха Сэма Асгари появились проблемы из-за денег?

Вячеслав Добрынин рассказал, почему несколько лет не появлялся на публике! Что за беда случилась со знаменитым композитором? Как он чувствует себя сейчас? Из-за чего артист не любит современную музыку? И вернется ли он когда-нибудь на сцену?

Марафоны желаний, тренинги, квантовая психология и сеансы гипноза! Сколько стоит невероятный успех? Почему люди несут последние деньги аферистам? В чем секрет популярности звездного психолога Инны Тлиашиновой? Правда ли, что актриса Анастасия Макеева решила сменить профессию? И как отличить настоящих профессионалов от мошенников, которые продают воздух?

В деле о наследстве Алексея Баталова — новые шокирующие факты! Правда ли Наталия Дрожжина и Михаил Цивин до сих пор зарабатывают на имуществе покойного артиста? Кто пытался исключить вдову актера из числа наследников? Как предприимчивая пара открыла фонд Баталова без согласия его родных? И какое наказание грозит супружеской паре?

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