«Хочется воплотить в жизнь новые проекты»: Вячеслав Зайцев отпраздновал 84-летие

Известный кутюрье отметил день рождения в кругу близких и друзей! Как сейчас чувствует себя маэстро? Когда выйдет новая коллекция легендарного бренда? Чем он собрался удивлять поклонников своего творчества? Удалось ли модельеру помириться с сыном?

2 марта великому модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 84 года. Друзья организовали для именинника праздничный ужин в одном из столичных ресторанов.

«Если посмотреть на лицо Вячеслава Михайловича, то видно, как ему все нравится. Самое главное, что рядом с ним друзья. Я считаю, что день рождения удался!» — делится помощник знаменитости Николай Головин.

Маэстро действительно сиял от счастья. Он активно общался с гостями и постоянно улыбался. Присутствующие отметили, что в последнее время он сильно изменился.

«Он прекрасно двигается, много говорит и смеется», — отмечает подруга звезды Галина Гарафутдинова.

Шесть лет назад Зайцеву поставили диагноз – прогрессирующая болезнь Паркинсона. С тех пор состояние знаменитости только ухудшалось. Он передвигался по дому в инвалидном кресле, никуда не выезжал и говорил с трудом.

«Два года назад Вячеслав Михайлович сидел спокойно дома, и никто его не навещал. Когда мы пришли, то поняли, что в свой день рождения он был один», — вспоминает Галина.

«Это заболевание похоже на панцирь, внутри которого тот самый Зайцев. Он очень сильный человек», — говорит Головин.

Несколько лет назад друг модельера забил тревогу. Николай Головин увидел, что пожилой кутюрье остался без помощи, и решил заняться его здоровьем. Вячеслав Михайлович прошел несколько курсов терапии.

«Лечение было продуктивным. Я доволен. Самое главное, что он вернул себе язык и речь. Он нормально разговаривает, но движения даются ему тяжело», — делился мужчина.

После этого звезда даже вернулся к работе! Сейчас он продолжает придумывать авторские принты и трудится над новой коллекцией.

«Думаю, что она будет готова к лету. Показ как раз войдет в фильм «Слава Зайцев», — говорит помощник маэстро.

«Все будет разное, всего шесть вариантов. День и ночь», — рассказывает Зайцев.

Кроме того, Вячеслав Михайлович приготовил для своих поклонников необычный сюрприз. Он выпускает собственный парфюм!

«Он лично отбирал ароматы. Это серьезный процесс, над которым работали полгода. Некоторые известные люди выпускают духи, но не контролируют весь процесс. А тут все шло, как положено, как принято во Франции», — объясняет Головин.

Дизайнер стал чаще бывать в своем Доме Моды. Сотрудники надеются, что с его возвращением дела вновь пойдут в гору. Последние годы они работали под руководством его сына Егора. Близкие говорят, что знаменитая империя оказалась на грани краха!

«Основная задача – восстановить Вячеслава Михайловича в правах, как владельца и управленца собственным бизнесом. Время показало, что нынешнее руководство не в состоянии управлять Домом Моды. Мы оцениваем работу по результату и видим, что он печальный», — заявляет Николай.

«Стоит храм моды, который пустует. Очень обидно», — вздыхает друг знаменитости Вадим Хусаинов.

Отношения кутюрье с сыном всегда были сложными. Родственники долгое время не общались. Но, когда звезде сообщили о диагнозе, он передал дело всей своей жизни наследнику. Он надеялся, что молодой человек справится. Близкие говорят, что он ошибся. Здание на Проспекте Мира едва не ушло с молотка за долги. Бывший директор Дома Моды винит во всем новое руководство.

«Мы прекратили продажи. Ни один разумный человек сейчас не будет покупать. Понятно, что там есть люди, которые хотят все это распродать. Но я даже не хочу называть их имена, вы сами все знаете», — отвечает журналистам Головин.

«Там сейчас решаются юридические вопросы. Когда Вячеслав Михайлович вернется, тогда ситуация будет совершенно другая», — уверен Вадим Хусаинов.

На дне рождения знаменитости не было его сына Егора и внучки Маруси. Поклонники уверены, что родственники так и не помирились. Но сам Зайцев не теряет надежды. В следующем году звезда отпразднует юбилей – ему исполнится 85 лет! Кутюрье мечтает помириться с наследниками и отметить торжество не только с друзьями, но и с родными.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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