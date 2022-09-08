Сергей Бурунов, Стася Милославская, Егор Корешков, Александр Цыпкин и другие на презентации онлайн-кинотеатра IVI

7 сентября в ЦСИ «Винзавод» Иви провел презентацию нового сезона, где представил новинки осени и обновленный бренд онлайн-кинотеатра.
Сергей Мезенцев
Марк Тишман и Юлия Паршута
Даня Кисилев
Василий Михайлов, Никита Еленев и Ангелина Загребина
Этой осенью зрители увидят сразу несколько оригинальных проектов Иви: криминальную драму «Химера» с Александром Кузнецовым, Егором Корешковым и Лукерьей Ильяшенко, мистический триллер «Пансион» со Стасей Милославской и Викторией Толстогановой, детективный триллер «Замерзшие» с Леной Трониной и Артемом Быстровым и мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях.
Гостями презентации стали: Сергей Бурунов, Стася Милославская, Егор Корешков, Аскар Ильясов, Алексей Жидковский, Александр Цыпкин, Евгений Бороденко, Юлия Топольницкая, Юлия Паршута, Эльдар Калимулин, Вадим Галыгин, Агата Муциниеце, Гавриил Гордеев, Ангелина Загребина, Никита Еленев, Григорий Калинин, Мила Ершова, Марк Тишман и другие.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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