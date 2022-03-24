Пятый канал завершил съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки»

Закончена работа над финальными сценами второго сезона детектива «Крепкие орешки». В него войдет 32 премьерные серии. Уже в этом году телезрители Пятого канала встретятся с полюбившимися героями — оперативниками Романовым и Лавровым.

В июле прошлого года, когда стартовали съемки нового сезона, сценаристы обещали оригинальный коктейль из шуток, мистики и хоррора, и слово свое сдержали.

Борис Бедросов, исполнитель главной роли в сериале «Крепкие орешки»:

— Могу однозначно сказать, что новый сезон будет интереснее первого. Зрители увидят много тонких душевных историй, которые, как мне кажется, важнее погонь за преступниками и стрельбы. У нас получился не детектив ради детектива. На первый план выходят отношения, любовь, дружба, и уже на их фоне – работа и будни оперативников. Особенно впечатлен одной сценой, где буквально за десять секунд раскрывается вся человечность и сущность персонажей, их мужской стержень.

Конечно, основная детективная составляющая сохранилась, и доставать пистолеты из кобуры героям придется не раз. В том числе и ради своего начальника Малькова, который попадет в заложники.

Борис Бедросов, исполнитель главной роли в сериале «Крепкие орешки»:

— В одном эпизоде черный копатель открыл по нам стрельбу. По сценарию Романов поскальзывается на льду и во время падения закидывает свой пистолет на второй этаж стоящего рядом здания. Основные действия должны были достаться каскадеру, но неожиданно у меня самого получилось это сделать, причем с первого дубля. Теперь съемочная группа шутит, что мне дублер не нужен.

В премьерных сериях будет сразу несколько щекотливых ситуаций в семье Романова, из которых он с достоинством выйдет. Помощница начальника Оля, влюбленная в Романова, осмелеет и станет более настойчивой.

Филипп Азаров, исполнитель главной роли в сериале «Крепкие орешки»:

— В новом сезоне мой персонаж заметно изменится. Из великовозрастного рубахи – парня, любителя крепких напитков и ночных клубов он превратится во взрослого мужчину. Станут более тесными дружеские отношения с Романовым. Но звать его Юлей по-прежнему буду. В личной жизни Лаврова тоже наметились перемены. Будет и драка с напарником из-за одного члена его семьи. По какому поводу? Увидите совсем скоро!

В первом сезоне зрители расстались с любимыми героями в тот момент, когда оперативники оказались в закрытой комнате и с гранатой, готовой разорваться в любую секунду. Финальная сцена второго сезона, по словам актеров, будет еще более интригующая.

В ролях: Филипп Азаров, Борис Бедросов, Вячеслав Аркунов, Андрей Бабенко, Екатерина Зорина, Олег Абалян и другие

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