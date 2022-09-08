На PREMIER стартовал запутанный детектив о банде, которая оставляла рисунки на месте преступления

8 сентября 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER эксклюзивно стартовал новый исторический детектив «Художник» о жестокой преступной банде, которая оставляет на месте убийства портреты жертв. Телевизионная премьера сериала состоится в новом сезоне на телеканале «Россия».

Март 1944 года: близится долгожданная победа, окончательный разгром фашистской Германии, столица постепенно возвращается к обычной жизни. Но грядущая радость омрачается серией жестоких убийств, кровавая банда наводит ужас на советский тыл. На месте преступления злоумышленники оставляют портреты убитых, за что их прозвали «Мёртвой головой», а её главаря — Художником.

За расследование загадочной серии берутся опытные оперативники — майор Ефимов и капитан Сазонов, вскоре к ним подключается НКВД. Чем дальше заходит расследование, тем больше героев оказываются под подозрением — и на то есть весомые причины.

«В «Художнике» очень интересно показана военная и послевоенная история криминальной Москвы. Это время и его атмосфера всегда интересны зрителю и каждый раз новое поколение по-своему раскрывает эпоху, воспетую фильмом «Место встречи изменить нельзя». Каждое поколение ищет своих Жигловых и Шараповых. В «Художнике» у Тимура Алпатова эти роли играют замечательные артисты Андрей Смоляков и Саша Горбатов. Совсем скоро увидим, каким получится этот дуэт», – говорит актер Андрей Мерзликин.

«О работе над проектом «Художник» у меня остались исключительно теплые воспоминания. Мы работали под руководством замечательного режиссера Тимура Алпатова. Это человек, который создает по-настоящему здоровую, стрессоустойчивую и продуктивную атмосферу на площадке. У меня были прекрасные партнеры, большинство из них еще и мои близкие друзья в жизни. Это Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Граня Стеклова, Андрей Смоляков. Команда художников по гриму и костюму до малейших деталей воссоздала атмосферу того времени. Работать над проектом было в удовольствие. Надеюсь, зритель это почувствует и «Художника» будут смотреть», – рассказала актриса Дарья Урсуляк.

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