Сергей Федотов набирает студентов на актерский курс в Перми

Художественный руководитель и основатель Пермского театра «У Моста», Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии «Золотая маска», Лауреат Национальной премии Чехии, Лауреат премии Правительства РФ, обладатель многих международных наград Сергей Федотов набирает студентов на первый курс актёрского отделения Пермского государственного института.

Этим летом прошел первый выпуск мастерской Федотова, за четыре года студенты получили не только академические знания, но и поставили под руководством мастера 10 курсовых спектаклей, которые сыграли более 70 раз: это спектакли «Команда», «Ханума», «Камедыя», «Мачеха Саманишвили», «Зверь», «Про Федота-стрельца…», «Лягушки в шампанском», «Приключение», «Юнона и Авось» и другие.

Уникальность системы Федотова в том, что студенты сразу становятся штатными актерами театра «У Моста». Во время первого семестра уже выпускают курсовой спектакль, а к концу второго становятся практически мастерами. Федотов считает это «чудом системы Михаила Чехова». Многие выпускники первого набора стали ведущими артистами театров – например, Анастасия Леднева — ведущая актриса театра «У Моста», Екатеринина Зеленина — ведущая артистка Архангельского театра драмы им. Ломоносова, Анастасия Лузина снимается в кино и сериалах.

Отрабатывали мастерство федотовцы не только на домашней сцене, но и стали участниками нескольких театральных фестивалей: Театральный фестиваль курсовых и дипломных работ «ШАГ» (Барнаул), Международный фестиваль-конкурс речевого искусства «Живое русское слово» (Пермь), БТР «Будущее Театральной России» (Ярославль).

Абитуриенты могут поступить на очную или очно-заочную форму (студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу).

Заслуженный артист РСФСР, преподаватель РАТИ (ГИТИС) Мераб Мегрели после просмотра «Мачнхи Саманишвили» заявил: «Я едва не лишился дара речи, когда узнал, что спектакль играли студенты. Вы подарили нам чудо. Настоящую атмосферу грузинской деревни. Яркие колоритные имеретинские характеры. Добрую историю о любви, которой все возрасты покорны. Полный зал! Более 700 зрителей вам рукоплескали стоя. Это большое счастье учиться молодым артистам в Мастерской театра «У Моста»!».

Критик Валерия Симпатова побывала на опере-мистерии «Юнона и Авось» в студенческой версии: «Страсти кипят, музыкальные партии, свет, актёрская игра, вокал – всё это сливается воедино для создания картины влюблённости, любви героев. Вся постановка сопровождается прекрасными вокальными партиями новых и любимых музыкальных композиций, которым каждый зритель хоть немножко, но подпевает».

Театральный эксперт Ирина Малютина оценила мастерство студентов Федотова: «В спектакле «Зверь» зрители каждой клеточкой пережили вопиющую несправедливость существующего мира, способного даже после ядерной катастрофы жить по своим старым законам. А «Камедыя» в исполнении студентов Мастерской Сергея Федотова вызвала у собравшихся зрителей шквал восторженных эмоций и бурные аплодисменты. Один из гостей, который в тот день вообще впервые пришел в театр «У Моста», в восхищении произнес: «Если это были студенты, то как здесь играют опытные актеры? Это обязательно надо увидеть! Не знаете, касса сегодня еще работает?..»