РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииПФОСергей Федотов набирает студентов на актерский курс в Перми

Сергей Федотов набирает студентов на актерский курс в Перми

editor
By editor
44
федотов

Художественный руководитель и основатель Пермского театра «У Моста», Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии «Золотая маска», Лауреат Национальной премии Чехии, Лауреат премии Правительства РФ, обладатель многих международных наград Сергей Федотов набирает студентов на первый курс актёрского отделения Пермского государственного института.

Этим летом прошел первый выпуск мастерской Федотова, за четыре года студенты получили не только академические знания, но и поставили под руководством мастера 10 курсовых спектаклей, которые сыграли более 70 раз: это спектакли «Команда», «Ханума», «Камедыя», «Мачеха Саманишвили», «Зверь», «Про Федота-стрельца…», «Лягушки в шампанском», «Приключение», «Юнона и Авось» и другие.

Уникальность системы Федотова в том, что студенты сразу становятся штатными актерами театра «У Моста». Во время первого семестра уже выпускают курсовой спектакль, а к концу второго становятся практически мастерами. Федотов считает это «чудом системы Михаила Чехова». Многие выпускники первого набора стали ведущими артистами театров – например, Анастасия Леднева — ведущая актриса театра «У Моста», Екатеринина Зеленина — ведущая артистка Архангельского театра драмы им. Ломоносова, Анастасия Лузина снимается в кино и сериалах.

Отрабатывали мастерство федотовцы не только на домашней сцене, но и стали участниками нескольких театральных фестивалей: Театральный фестиваль курсовых и дипломных работ «ШАГ» (Барнаул), Международный фестиваль-конкурс речевого искусства «Живое русское слово» (Пермь), БТР «Будущее Театральной России» (Ярославль).

Абитуриенты могут поступить на очную или очно-заочную форму (студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу).

Заслуженный артист РСФСР, преподаватель РАТИ (ГИТИС) Мераб Мегрели после просмотра «Мачнхи Саманишвили» заявил: «Я едва не лишился дара речи, когда узнал, что спектакль играли студенты. Вы подарили нам чудо. Настоящую атмосферу грузинской деревни. Яркие колоритные имеретинские характеры. Добрую историю о любви, которой все возрасты покорны. Полный зал! Более 700 зрителей вам рукоплескали стоя. Это большое счастье учиться молодым артистам в Мастерской театра «У Моста»!».

Критик Валерия Симпатова побывала на опере-мистерии «Юнона и Авось» в студенческой версии: «Страсти кипят, музыкальные партии, свет, актёрская игра, вокал – всё это сливается воедино для создания картины влюблённости, любви героев. Вся постановка сопровождается прекрасными вокальными партиями новых и любимых музыкальных композиций, которым каждый зритель хоть немножко, но подпевает».

Театральный эксперт Ирина Малютина оценила мастерство студентов Федотова: «В спектакле «Зверь» зрители каждой клеточкой пережили вопиющую несправедливость существующего мира, способного даже после ядерной катастрофы жить по своим старым законам. А «Камедыя» в исполнении студентов Мастерской Сергея Федотова вызвала у собравшихся зрителей шквал восторженных эмоций и бурные аплодисменты. Один из гостей, который в тот день вообще впервые пришел в театр «У Моста», в восхищении произнес: «Если это были студенты, то как здесь играют опытные актеры? Это обязательно надо увидеть! Не знаете, касса сегодня еще работает?..»

Предыдущая статья
ВДНХ и Ставропольский край договорились о сотрудничестве в рамках проведения совместных мероприятий
Следующая статья
Город с высоким качеством жизни: лауреат Нобелевской премии мира оценил инфраструктуру Москвы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru