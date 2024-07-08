Молодые таланты в гостях у Петра Ильича Чайковского

27 июня состоялся очередной концерт IV Международного молодежного фестиваля им. П.И. Чайковского в мемориальном доме композитора в Клину. В этом году государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского отмечает 130-летний юбилей.

Старейший мемориальный музыкальный музей в России основан в 1894 году братом композитора М. И. Чайковским. Сегодня он представляет собой уникальный музейный комплекс, куда входят: дом с полностью сохранившейся обстановкой, в котором жил и работал композитор, мемориальный парк с усадебными постройками, современный депозитарий, концертный зал, а также близлежащие усадьбы Демьяново, Фроловское и Майданово.

В этот день молодые таланты выступили в камерной, почти домашней обстановке гостиной мемориальной усадьбы, где каждый предмет интерьера и быта хранит отблеск повседневной жизни великого русского композитора. Главной гордостью гостиной бесспорно является кабинетный рояль «Becker», подаренный Чайковскому знаменитой петербургской фирмой музыкальных инструментов в 1885 году. Возможность прикоснуться к легендарному инструменту, напитанному энергией творческих будней Петра Ильича, поистине является честью и благодатным даром для юных музыкантов.

Многие из этих музыкантов являются уже титулованными артистами, как например, корейская пианистка Соа Е, ставшая лауреатом XVII Международного конкурса имени Чайковского, а восемью годами ранее — его младшего брата, юношеского конкурса. В свое время в юношеском конкурсе победил и виолончелист Мауро Паоло Монополи, который в этом году участвует в фестивале в почти полном семейном тандеме – вместе с братом пианистом Массимилиано и отцом, известным итальянским дирижером Джузеппе Монополи. Безусловно, есть на фестивале и «неофиты», для которых данное событие может явиться трамплином в будущее.

«Я счастлива играть на инструменте, который хранит память великого композитора, — говорит участница концерта Елизавета Каленская. – Вся эта обстановка, атмосфера, настраивает на особый творческий лад. Елизавета, студентка музыкального колледжа имени Гнесиных, в прошлом году блестяще закончившая ДМШ им. Р.М. Глиэра у преподавателя Галины Верхутиной, участвует в фестивале впервые. «Хочу выразить благодарность и восхищение организаторам фестиваля, которые дарят возможность юным музыкантам выступить на таких знаковых сценах!» – говорит преподаватель детской школы искусств. Среди «новобранцев» фестиваля стоит отметить и другого ученика Галины Верхутиной – Кирилла Размерова.

Молодой пианист уверенно покоряет музыкальный олимп: в этом году он стал лауреатом более 10 исполнительских конкурсов. Возможность играть на личном рояле Чайковского колоссально воодушевляет Кирилла. «Побывать в доме Чайковского да еще сыграть на его личном рояле – это так здорово!- отмечает юный пианист. Важность участия в подобных мероприятиях отмечает и руководитель ДМШ им. Р.М. Глиэра Сорея Яншина: «Молодежный фестиваль имени Чайковского является отправной точкой для исполнительского творчества, началом профессионального творческого пути. Это возможность заявить о себе, находиться на одной сцене с мастерами искусства!».

Выступление в мемориальной гостиной позволило молодым музыкантам всесторонне проникнуться необычной творческой атмосферой усадьбы и зарядило их вдохновением на упорную и последовательную работу. Уютную гостиную наполняла музыка Шопена, Сен-Санса, Грига и, конечно же, Петра Ильича Чайковского.