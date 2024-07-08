Посвящение Сергею Дягилеву

В Новом Иерусалиме завершился VII музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей».

Импресарио Сергей Дягилев познакомил отечественного, а главное – европейского зрителя с выдающимися произведениями Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского, Льва Бакста, Модеста Мусоргского, творчеством Вацлава Нижинского и Анны Павловой. Программа мероприятий фестиваля этого года включало 5 дней общения зрителей с музыкой и произведениями русского изобразительного искусства.

Произведения Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Александра Бородина – в фестивальном репертуаре и исполнении лучших музыкантов современности – дирижёра Клемана, Нонсьё, скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Александра Рамма, сопрано Альбины Латиповой, баса Владислава Попова, баритона Андрея Потатурина, Российского национального оркестра, оркестра ГАБТ, Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.

Помимо музыки посетители фестиваля могли посетить по билетам на концерты и все выставки, которые в настоящее время проходят в музее «Новый Иерусалим». «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» – одна из таких. Илья Репин прожил довольно долгую жизнь, застал и период начала ХХ-го века. В залах выставки можно было увидеть и его работы, посвящённые новгородскому купцу Садко, что абсолютно свободно сочеталось с программой музыкального фестиваля – заключительный день целиком и полностью был посвящён произведениям Николая Римского-Корсакова. «Лестно и отрадно, что музей принимает столь высоких представителей и профессионалов музыкального искусства. Музей открывает свои двери для того чтобы послушать прекрасную музыку, погрузиться в атмосферу прекрасного», – подчеркнула директор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Арман ТАДЕВОСЯН