Сергей Кириенко на «Тавриде»: «Выигрывает тот, кто, чувствуя ветер, поднимает парус»

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко встретился с участниками образовательного заезда «Арт-маркет», который сейчас проходит на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Он рассказал молодым профи о своих правилах эффективной жизни в эпоху быстрых изменений и поделился взглядом на принцип «сложности = возможности».

«Мир вокруг меняется всё быстрее и быстрее – это вызов. И тут фундаментальная ошибка – сидеть и ждать, что всё настроится и вернётся в прежнее русло. Любой вызов и любая сложность – это возможности, если только ты не ждёшь как наблюдатель, а сам пытаешься управлять изменениями», – так Сергей Кириенко начал свою лекцию «5 универсальных принципов эффективного управленца». «Сложности = возможности» – ключевая тема текущего образовательного сезона «Тавриды», которая раскрывается в различных образовательных форматах. Участники вместе с экспертами арт-школ ищут пути, которые проведут их через турбулентный период и помогут выйти на новый профессиональный уровень и вывести творчество в категории бизнеса.

В качестве опоры Сергей Владиленович предложил молодым профи использовать ряд принципов: осознанно выбирать и нести ответственность за свою жизнь, стремиться управлять ситуацией и находить решения, делать шаги к своей цели, невзирая на дефицит ресурсов, не сдаваться до последнего, развивать волю и адаптивность. «В современном мире главное конкурентное преимущество – способность быстро меняться, адаптироваться и чувствовать «ветер перемен» – это помогает легко присоединиться к изменениям и скорректировать их направление. Выигрывает тот, кто, чувствуя ветер, не ограждается от него стеной, а строит мельницу или поднимает парус», – сказал Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Сергей Кириенко отметил важность командной работы и выстраивания взаимодействия с людьми, исходя из принципа, что человек никогда не является объектом управления – он всегда партнер, субъект со своей волей и интересами, который отличается от всех остальных членов команды и играет свою роль: «Те, кто занимаются науками, знают, что сегодня уже практически не бывает прорывов в узких специализациях, все прорывы – на стыке дисциплин. В творчестве и искусстве то же самое. Не случайно команда арт-кластера «Таврида» уже несколько лет на своей площадке соединяет людей, которые занимаются разными вещами».

Образовательный заезд «Арт-маркет», в рамках которого прошла встреча с Сергеем Кириенко, объединяет три арт-школы: современного искусства, современной музыки и индустрии моды. Под руководством экспертов молодые профи работают, учатся и вместе разрабатывают проекты. Образовательная программа выстроена таким образом, что за неделю участники вырастают профессионально, прокачивают «гибкие навыки», получают хороший импульс для перехода на качественно новый уровень. Параллельно в сотрудничестве они готовят программу, которая станет итогом образовательного заезда – сотрудничества и сотворчества трёх арт-школ – постановку «Арт-маркет» с элементами концерта, модного показа и визуального шоу. Ее представят широкой публике – гостям и жителям Крыма – 20 июля на пляже «Ракета» в Судаке.

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