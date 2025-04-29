Представители «Киностудии имени Кира Булычева» получили Премию Global Innovator 2025

Торжественная церемония награждения Федеральной премии Global Innovator 2025 состоялась Технопарке «Сколково» 25 апреля 2025 года.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню творчества и инновационной деятельности. С приветственным словом к гостям церемонии обратилась Юлия Савиных — Академик Международной Академии Ипотеки и Недвижимости, член Русского общества оценщиков, технопредпринимателя, инвестор, президент SkolkovoWomenClub и Skolkovo Women’s Forum, председатель оргкомитета премии Global Innovator. Она отметила в своей речи, что инноваторов отличает бесстрашие, поскольку они не боятся рисковать и в итоге находят идею, которая меняет мир.

В ходе церемонии Юлия Савиных вручила Премию Юлии Куницкой — члену команды проекта «Часть Человека», получившей патент на изобретение своего самой узнаваемого протеза «Кастом». В этом году достойных претендентов на Премию было так много, что экспертный совет оказался в затруднительном положении при выборе лауреатов. Юлия Савиных перечислила основные критерии, по которым шел отбор лауреатов Global Innovator 2025.

— Экспертное жюри Премии применяло действительно очень высокие критерии оценки, — подчеркнула она. — К оценке технологических проектов, которая является стандартной и которую рассматривают институты развития и инвесторы, добавились такие критерии, как экономические и финансовые, инновационность, полезность — вплоть до элементов устойчивого развития, то есть социализации любых инноваций. Недостатка в проектах, которые отвечали всем этим критериям, не было, но, я надеюсь что таких проектов в ближайшем будущем станет еще больше. Благо, государство сейчас делает все для того, чтобы инновации развивались.

Одной из самых поддерживаемых государством инновационных сфер в этом году стали креативные индустрии, — об этом рассказала Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя», вручавшая Премию в номинации «Инновации в киноиндустрии». Награду из ее рук получил Президент ​Автономной некоммерческой организации Центра развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбор Чернов, который подчеркнул, что на церемонии отмечаются не его персональные заслуги, а всей кинокомпании. Так, его коллега — продюсер Дмитрий Белосохов — не смог быть на церемонии только потому, что он сейчас находится в «Артеке», снимая с детьми новый фильм, который будет представлен зрителям уже этим летом. Они являются учредителями не только «Киностудии имени Кира Булычева», которая является производственной компанией, но и первой национальной платформы детско-юношеского контента «Киносферум.РФ».

— Очень радует, что такие технологические кластеры, как Сколково обращают внимание на наши творческие достижения в искусстве. Это дает нам еще больше мотивации создавать совместные коллаборации в строительстве светлого будущего! Кино это не только искусство, сегодня, когда российское кино снова возрождается, оно является еще и бизнес процессом! Для нас такие премии подтверждают, что мы на правильном пути роста во всех направлениях! – поделился эмоциями генеральный продюсер «Центра развития киноиндустрии «Киностудия им. Кира Булычева»» Дмитрий Белосохов, узнав о награде.

— Мы изначально приняли решение быть социально ориентированными и создавать продукты, которые могут изменить мир к лучшему, — рассказал Эльбор Чернов о «Киностудии имени Кира Булычева». — Кир Булычев автор, который не портил будущего. Именно поэтому 400 произведений, которые он создал, стали основой нашей киновселенной, которую мы начали развивать в 2022 году. Она называется «Хронос», сейчас снято более 4 лент, а 8 полнометражных картин в работе. Мы точно уверены в том, что Кир Булычев — именно тот автор, который может вдохновить на создание позитивного образа будущего. От наших коллег мы однажды услышали: уберите одно слово из проектирования будущего, и оно потеряет смысл.

Это слово «дети»

Именно сейчас мы создаем киноиндустрию для школьников, и всех заинтересованных приглашаем к сотрудничеству. У нас уже есть проект онлайн-платформа «Киносферум», которую мы недавно открыли для школьников. Она абсолютно бесплатная — заходите и пользуйтесь. Там и наша киновселенная, и все другие полезные фильмы, которые мы только смогли собрать. Мы будем выстраивать нашу Вселенную и на международном уровне и постараемся в рамках импортозамещения заменить спецэффекты на смыслы.

В беседе с журналистами Эльбор Чернов развил эту мысль, пояснив, что в случае киновселенной речи отнюдь не идет об отказе от передовых технологий:

— Самое главное, что мы научились технологично и высококачественно с вовлечением детей и подростков создавать фильмы при их участии, которые выходят во всероссийский кинопрокат, а также попадают на цифровые платформы и телеканалы. С каждым новым опытом мы совершенствуем технологии. Наши достижения — это упорство и желание создать в стране настоящий школьный кинематограф. Киновселенная «Хронос» — это наш большой проект, мы его не оставляем, а развиваем. Мы видим большой пробел в киноконтенте для детей 10-14 лет уровня «Каникул Петрова и Васечкина» и «Тайны третьей планеты». Вот тут нам в помощь Кир Булычев! И для нас важно, что награду нам вручала Марина Монгуш, которая до этого не раз подмечала наши проекты в Creativeworld.