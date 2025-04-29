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Представители «Киностудии имени Кира Булычева» получили Премию Global Innovator 2025

editor
By editor
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кир-булычев
Фото © Александр Скворцов

Торжественная церемония награждения Федеральной премии Global Innovator 2025 состоялась Технопарке «Сколково» 25 апреля 2025 года.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню творчества и инновационной деятельности. С приветственным словом к гостям церемонии обратилась Юлия Савиных — Академик Международной Академии Ипотеки и Недвижимости, член Русского общества оценщиков, технопредпринимателя, инвестор, президент SkolkovoWomenClub и Skolkovo Women’s Forum, председатель оргкомитета премии Global Innovator. Она отметила в своей речи, что инноваторов отличает бесстрашие, поскольку они не боятся рисковать и в итоге находят идею, которая меняет мир.

В ходе церемонии Юлия Савиных вручила Премию Юлии Куницкой — члену команды проекта «Часть Человека», получившей патент на изобретение своего самой узнаваемого протеза «Кастом». В этом году достойных претендентов на Премию было так много, что экспертный совет оказался в затруднительном положении при выборе лауреатов. Юлия Савиных перечислила основные критерии, по которым шел отбор лауреатов Global Innovator 2025.

— Экспертное жюри Премии применяло действительно очень высокие критерии оценки, — подчеркнула она. — К оценке технологических проектов, которая является стандартной и которую рассматривают институты развития и инвесторы, добавились такие критерии, как экономические и финансовые, инновационность, полезность — вплоть до элементов устойчивого развития, то есть социализации любых инноваций. Недостатка в проектах, которые отвечали всем этим критериям, не было, но, я надеюсь что таких проектов в ближайшем будущем станет еще больше. Благо, государство сейчас делает все для того, чтобы инновации развивались.

Одной из самых поддерживаемых государством инновационных сфер в этом году стали креативные индустрии, — об этом рассказала Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя», вручавшая Премию в номинации «Инновации в киноиндустрии». Награду из ее рук получил Президент ​Автономной некоммерческой организации Центра развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбор Чернов, который подчеркнул, что на церемонии отмечаются не его персональные заслуги, а всей кинокомпании. Так, его коллега — продюсер Дмитрий Белосохов — не смог быть на церемонии только потому, что он сейчас находится в «Артеке», снимая с детьми новый фильм, который будет представлен зрителям уже этим летом. Они являются учредителями не только «Киностудии имени Кира Булычева», которая является производственной компанией, но и первой национальной платформы детско-юношеского контента «Киносферум.РФ».

— Очень радует, что такие технологические кластеры, как Сколково обращают внимание на наши творческие достижения в искусстве. Это дает нам еще больше мотивации создавать совместные коллаборации в строительстве светлого будущего! Кино это не только искусство, сегодня, когда российское кино снова возрождается, оно является еще и бизнес процессом! Для нас такие премии подтверждают, что мы на правильном пути роста во всех направлениях! – поделился эмоциями генеральный продюсер «Центра развития киноиндустрии «Киностудия им. Кира Булычева»» Дмитрий Белосохов, узнав о награде.

— Мы изначально приняли решение быть социально ориентированными и создавать продукты, которые могут изменить мир к лучшему, — рассказал Эльбор Чернов о «Киностудии имени Кира Булычева». — Кир Булычев автор, который не портил будущего. Именно поэтому 400 произведений, которые он создал, стали основой нашей киновселенной, которую мы начали развивать в 2022 году. Она называется «Хронос», сейчас снято более 4 лент, а 8 полнометражных картин в работе. Мы точно уверены в том, что Кир Булычев — именно тот автор, который может вдохновить на создание позитивного образа будущего. От наших коллег мы однажды услышали: уберите одно слово из проектирования будущего, и оно потеряет смысл.

Это слово «дети»

Именно сейчас мы создаем киноиндустрию для школьников, и всех заинтересованных приглашаем к сотрудничеству. У нас уже есть проект онлайн-платформа «Киносферум», которую мы недавно открыли для школьников. Она абсолютно бесплатная — заходите и пользуйтесь. Там и наша киновселенная, и все другие полезные фильмы, которые мы только смогли собрать. Мы будем выстраивать нашу Вселенную и на международном уровне и постараемся в рамках импортозамещения заменить спецэффекты на смыслы.

В беседе с журналистами Эльбор Чернов развил эту мысль, пояснив, что в случае киновселенной речи отнюдь не идет об отказе от передовых технологий:

— Самое главное, что мы научились технологично и высококачественно с вовлечением детей и подростков создавать фильмы при их участии, которые выходят во всероссийский кинопрокат, а также попадают на цифровые платформы и телеканалы. С каждым новым опытом мы совершенствуем технологии. Наши достижения — это упорство и желание создать в стране настоящий школьный кинематограф. Киновселенная «Хронос» — это наш большой проект, мы его не оставляем, а развиваем. Мы видим большой пробел в киноконтенте для детей 10-14 лет уровня «Каникул Петрова и Васечкина» и «Тайны третьей планеты». Вот тут нам в помощь Кир Булычев! И для нас важно, что награду нам вручала Марина Монгуш, которая до этого не раз подмечала наши проекты в Creativeworld.

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