Звезда Игоря Матвиенко открылась на «Тавриде»

Звезду с именем композитора и продюсера Игоря Матвиенко заложили в основание арт-объекта «Маяк» на «Тавриде» в Крыму. Церемония открытия звезды прошла на площадке арт-кластера 19 июля во время образовательного заезда «Арт-маркет» – он объединил арт-школы современной музыки, индустрии моды и современного искусства.

Заложение звезды и капсулы с посланием будущим поколениям стало традицией для известных деятелей культуры и искусства – обладателей премии «Легенды Тавриды». Таким образом молодые творцы выражают благодарность своим наставникам за годы сотрудничества.

Премия-признание была вручена Игорю Матвиенко в 2021 году. За время работы с молодыми творцами арт-кластера он стал них настоящим наставником. Его музыкальная академия выступает партнером образовательных заездов, фестиваля «Таврида.АРТ» и кастинг-платформы проекта. Лучшие резиденты «Тавриды» неоднократно получали возможность бесплатного обучения в Музыкальной Академии Игоря Матвиенко М.А.М.А по различным направлениям музыкального искусства.

«У меня есть два артиста, которым при жизни поставили памятники, – Николай Расторгуев и Андрей Григорьев-Апполонов. Думаю они в этот момент испытывали такие же ощущения, что и я сейчас: удивительно понимать, что звезда и послание останутся будущим потомкам, – рассказал Игорь Матвиенко. – Обычно на первом плане у публики певцы, а не продюсеры, поэтому мне очень непривычно быть в центре события, но очень приятно такое признание».

Звезда мэтра стала третьим по счету артефактом, заложенным в основание арт-объекта. Ранее здесь появились звезды и капсулы с посланиями будущим поколениям от других «Легенд Тавриды»: композитора, продюсера Игоря Крутого и альтиста, дирижера Юрия Башмета. Также обладателями премии являются: кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, искусствовед Ольга Свиблова. Актер и режиссер Олег Табаков, а также актер и кинорежиссер Владимир Меньшов были удостоены премии посмертно.

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