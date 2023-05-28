Сергей Кириенко ознакомился с территорией нового образовательного центра в Крыму — Академией «Меганом»

27 мая в Крыму в бухте Капсель прошли события, посвященные открытию Академии творческих индустрий «Меганом». Круглогодичный образовательный центр – станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ». В официальном открытии академии принял участие Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Академия творческих индустрий «Меганом» — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать.

Академия «Меганом» создана по прямому решению Президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей.

С запуском Академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели.

Общая площадь академии занимает 27 га.

Прежде всего Сергей Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море.

Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс м2 единовременно могут принять до 900 человек. Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений.

Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе Академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство VK Клипов, а также приняла участие в образовательной программе академии.

На территории Академии «Меганом» предусмотрены пространства не только для учебного процесса, но и для демонстрации результатов работы: концертные залы, променад, выставочные пространства, сцены, монтируемые под проекты и запросы. В одном из таких пространств в день открытия академии состоялся вернисаж первой в Крыму мультимедийной выставки «День Первый». На выставке представлены инсталляции с использованием робототехники, искусственного интеллекта, лазеров и светомузыкальных технологий, а также секция цифрового и мультимедийного искусства.

По задумке организаторов, даже обычные конструкции на территории Академии «Меганом» будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты. Так, на стене пищевого блока уже появился мурал «Мыс», а колонны, обрамляющие здание, украшены графическим дизайном. Работу выполнили участники объединения уличных художников и муралистов «Desarte_365». К слову, пищевой блок академии включает столовую и ресторан с летними верандами, общей вместимостью 900 человек.

Символичным завершением осмотра территории Академии «Меганом» стала символичная церемония, давшая старт строительству контент-центра – комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства. Контент-центр станет центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке.

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