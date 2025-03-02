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Литературные места ВДНХ: подборка ко Дню писателя

editor
By editor
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война и мир
Фото © пресс-служба ВДНХ

3 марта отмечается День писателя. Гости Главной выставки страны могут посетить ее литературные локации. За один день здесь можно вернуться во времена романа-эпопеи «Война и мир», почувствовать себя героем детских книг, узнать об истории развития русской письменности и посидеть за чтением в приятной обстановке.

Литература — это прежде всего язык. Корни литературы находятся в истории родного языка. Узнать о становлении и развитии русской письменной речи можно в экспозиции Музея славянской письменности «Слово» в павильоне № 58. Здесь можно наглядно проследить путь, который прошел наш язык с IX века до сегодняшнего дня. На экскурсиях в музее посетители могут рассмотреть древнейшие литературные произведения страны и полистать дневники прошлого века — от записок петроградской курсистки до детских воспоминаний о событиях августа 1991 года.

Рядом, в павильоне № 61, разместилась экспозиция, посвященная одному из самых главных произведений русской литературы, — выставка Государственного музея Л.Н. Толстого «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Структура экспозиции раскрывает для посетителей не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого, а также рассказывает об особенностях эпохи, о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века. Выставка предполагает и выполнение интерактивных заданий, направленных на изучение романа и эпохи, описанной в нем.

Юных гостей и читателей ждет выставка «По дороге из желтого кирпича» в Музее кино. Экспозиция посвящена экранизациям сказки Александра Волкова. Посетители могут оказаться в шатре волшебника Гудвина. На стенах представлены раскадровки, эскизы костюмов и декораций к перечисленным произведениям.

Экспозиции ВДНХ ждут своих посетителей ежедневно, кроме понедельника. Ну а в течение всей недели любители литературы могут заглянуть в павильон «Книги» РОСИЗО. Это книжный клуб, открытый для каждого. Здесь можно отдохнуть за чтением, принять участие в дискуссиях и образовательных проектах, поделиться идеями за чашкой кофе.

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