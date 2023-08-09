Пересильд и Тройник рассказали о своем романе

Юлия Пересильд и Михаил Тройник рассказали о своих отношениях! Как начался их роман? Чем Юлия очаровала нового возлюбленного? Смог ли он найти общий язык с детьми актрисы? И какую роль в любви двух звезд сыграл космос?

С недавних пор Юлия Пересильд и Михаил Тройник везде появляются вместе. Говорят, несмотря на плотный график, стараются не пропускать важные друг для друга мероприятия.

«Я пришла с Мишей, потому что он снимался в этом фильме. Мне очень интересно посмотреть. Я редко хожу куда-то на премьеры, но друг к другу, конечно, ходим», - говорит актриса.

«Это, конечно важно, круто. Я чувствую поддержку. У нас сегодня была репетиция в театре наций, вот сегодня мы на дорожке», - делится Михаил.

О романе двух звезд впервые заговорили прошлой осенью. Потом они держались за руки на премьере фильма «Вызов». А вскоре после этого официально подтвердили отношения.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» - писала тогда девушка.

Поклонники были рады за Юлию. И стали гадать: закончится ли роман свадьбой?

Девушка много лет тайно встречалась с режиссером Алексеем Учителем. Их история началась в 2010-м, во время работы над картиной «Край». В итоге, поклонники раскрыли их секрет. Влюбленные перестали скрываться. Но все это время мужчина был женат на продюсере Кире Саксагонской. Даже рождение двоих дочерей от Пересильд не заставило его развестись с предыдущей супругой.

«Сравнил, как говорится, на две чаши весов положил и понял, что жена ему ближе как человек, роднее, возможно», - считает актриса Алла Довлатова

В итоге, Юлия и Алексей разошлись. Но смогли остаться друзьями. Актрисе приписывали романы с Владимиром Машковым и Романом Абрамовичем. Однако, сама она хранила молчание.

«Каждый имеет право поступать так, как он считает нужным, и так, как это чувствует. Я думаю, что тут нет правил», - уверена Пересильд.

Во время подготовки Юлии к полету в космос Алексей Ефимович поддерживал бывшую пассию. Ракета с Пересильд на борту символично взлетела в космос 5 октября, в день учителя. А по возвращению на землю и окончании съемок, актриса объявила, что встретила настоящую любовь.

«Жизнь как коробка конфет - никогда не знаешь, какая выпадет начинка», - шутит Тройник.

Михаил Тройник тоже играл в нашумевшем «Вызове». И именно на съемочной площадке между актерами вспыхнули чувства.

Теперь Юлия счастлива в новых отношениях. Избранник популярен, молод, а главное, без штампа в паспорте. Смотрит на нее горящими глазами и рассыпается в комплиментах.

Юлия и Михаил часто выкладывают совместные фото. Судя по снимкам, Тройник явно нашел общий язык с наследницами своей спутницы.

«В отличие от Алексея, Михаил Тройник менее эрудирован и порой он даже двух слов связать не мог. Но его преимущество в том, что он никогда не имел детей. Он никогда не был женат. И это стало отличной возможностью для Юлии снова обрести свое счастье, выйти замуж и родить еще детей, кто знает», - считает светский журналист Диана Рудакова.

Подписчики оставляют под каждым постом восторженные комментарии и надеются в скором времени увидеть фотографии со свадьбы.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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