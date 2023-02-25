Сергей Жуков открыл девятый «Руки ВВерх! Бар» в московском регионе и первую караоке-рюмочную «Евгенич» на Арбате

В минувший уикенд прошла череда вечеринок по случаю открытия новых заведений от Сергея Жукова. На Арбате состоялось официальное открытие караоке-рюмочной «Евгенич».

Впервые, на открытие съехались не только звездные коллеги Сергея и актеры сериала «Евгенич», но и счастливые гости, успевшие забронировать места на официальном сайте заведения. Под авторские настойки: «Шипр», «Вишня Вишня», «Фирменная Евгенич», гости участвовали в интеллигентных интерактивах: «Угадай настойку», алко-шашки и подпевали музыкальному бэнду «Руки ВВерх». Ближе к полуночи перед гостями выступил Кирилл Нечаев, артист исполнил кавер-версии известных хитов, в конце завершив выступление хитами Сергея Жукова.

Сразу после выступления началась торжественная часть открытия. Под знакомый мотив из сериала «Евгенич», в зале появился сам Сергей «Евгенич» Жуков, вместе с Александром Пичугиным, генеральным директором караоке-бара «Евгенич», Вадимом Бакуневым, креативным директором «Руки ВВерх! Production» и автором сериала «Евгенич». Вместо традиционной красной ленточки Сергей перерезал киноленту из видеокассеты, задул свечи на праздничном торте в виде магнитофона «Маяк» и вручил каждому красную ленточку почетного гостя, так как все в этот вечер стали свидетелями зарождения нового места - первой караоке-рюмочной, в которой, согласно лозунгу, можно «прибухнуть интеллигентно».

Завершился вечер ожидаемым всеми гостями выступлением Сергея Жукова. Артист устроил настоящий квартирник с живыми музыкантами. Репертуар в этот вечер состоял из любимых песен, которые он сам исполняет в караоке - «Отшумели летние дожди», «Люби меня люби», «20 лет спустя», «К единственному нежному» и другие.

«Новый формат, новое заведение в Москве, которое на днях мы открыли в самом центре Москвы - Арбат 6/2, караоке-рюмочная «Евгенич». Серей Евгенич, то есть я, вместе со своими друзьями решил сделать новый формат караоке-рюмочной. Это новое уникальное сочетание и возможность любого посетителя не только вкусно покушать, не только душевно отдохнуть с друзьями, но еще и попеть вместе. Вы замечали как в караоке вам приходится ждать очереди, слушать безголосых девчонок и мальчишек, которые никак не передают микрофон - вы расстраиваетесь, обижайтесь. У нас поют все. Приходите к нам петь, и за рюмочкой вкусной настойки, мы всегда будем рады ждать вас у нас. Новый формат, новые люди, новые эмоции. Все это ждет вас в караоке-рюмочной «Евгенич»»,- рассказал Сергей Жуков.

А уже на следующий день в Отрадном состоялось официальное открытие нового «Руки ВВерх! Бара». Заведение стало девятой точкой барной сети на карте московского региона.

В техническом режиме «Руки ВВерх! Бар» в Отрадном начал работать еще в апреле прошлого года. Меньше, чем за год в баре прошло порядка трехсот вечеринок в стиле 90-х и концертов популярных артистов.

В день официального открытия в заведении собралось более двухсот гостей, желающих отпраздновать это событие и пропустить по бокалу любимого коктейля. В вэлком-зоне посетителей встречала колоритная буфетчица тетя Зина, которая разливала коктейли из кастрюли с надписью «Компот». Десятки литров коктейля разлетелись уже в первый час после начала вечеринки.

Попробовав фирменный напиток, гости попадали на танцпол и отправлялись во времена своей юности, на дискотеку с хитами 90-х и 00-х. Всю ночь, вплоть до закрытия бара, за барной стойкой готовились коктейли Алешка, ЮПИ и Love is, а на столах то и дело появлялись угощения из детства: бутерброды со шпротами, сковородка от папы, рулетики из ветчины и многое другое. А для желающих уединиться и исполнить любимые песни со своими близкими, в баре работала специально оборудованная караоке-комната.

В разгар вечера посетителей ждал главный сюрприз от бара — на сцену вышел Сергей Жуков. Артист исполнил свои хиты, вынес праздничный торт и поздравил гостей с официальным открытием «Руки ВВерх! Бара». Артист признался, что в этот вечер он ощутил такую же мощную энергетику, как на концерте в Лужниках.

«Друзья, я всегда стараюсь радовать вас хорошими новостями. И именно поэтому я хочу сообщить, что сегодня мы официально открываем «Руки ВВерх! Бар» в Отрадном. Это уже девятый, практически юбилейный, бар в Москве и Подмосковье. Мы захотели создать такое место, где каждый из вас сможет почувствовать себя беззаботным и счастливым. Надеюсь, у нас это получилось, и вы будете приходить сюда снова и снова», — обратился Сергей к присутствующим.

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