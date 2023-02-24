Анна Чурина, Елена Борщева, Helen Yes, Елена Захарова, Анар Халилов и другие звезды на афтепати премьеры фильма «Папы против мам»

В кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера семейной комедии «Папы против мам» режиссера Максима Малинина. Фильм зрителям представили лично режиссер, продюсер картины Петр Черенков и актеры Анна Чурина, Роман Постовалов и Елена Балабанова. Напомним, что добрая комедия о противостоянии родителей выйдет в прокат 23 февраля.

Ретроавтобус

Анар Халилов, Анастасия Кузя

Анна Чурина

Виталия Цымбалюк и Дмитрий Нестеров

Елена Захарова

Женя Малахова





Игор Пиджаков

Helen Yes

Афтепати фильма состоялось в заведении Сергея Жукова «Евгенич» на Арбате, куда гостей доставил красный ретро-автобус. Камила Валиева скромно посидела полчаса за столиком. Звезда льда соблюдает режим, поэтому отказалась от фирменных чебуреков. Несколько посетителей бара попросили фигуристку сняться с ними — ее не пришлось уговаривать, она спокойно поднялась из-за столика и стала позировать с довольными фанатами.

«Дорогие мои, всех с премьерой! Неужели этот день настал, мы очень много работали над сценарием, потом снимали, монтировали, озвучивали. Все молодцы. Но кино рождается, когда оно выходит на экран и Тайване скрестим пальцы и пожелаем удачи фильму, в котором очень много любви, доброты и света. Спасибо огромное классному месту караоке-рюмочной «Евгенич» - вы нас привезли сюда на ретро-автобусе, это было отдельное приключение. Спасибо вам большое! И здесь очень атмосферно, вкусно, я съела ни один чебурек - не знаю что буду делать завтра, но это было очень вкусно» - обратилась к гостям Анна Чурина

Среди гостей: Helen YES, Анна Чурина, Елена Захарова, блогер Ershovich, Анар Халилов, Елена Борщева, Александр Новикова, Алиса Толкачева, Евгения Малахова, Виталина Цымбалюк, Вита Чиковани и другие

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