Певица Слава скоро станет бабушкой! Как звезда эстрады узнала о счастливой новости? Правда, что она уже придумала внуку имя? Почему артистка плакала, когда записывала песню с дочерью? Какие изменения произошли в личной жизни певицы? И есть ли шанс, что Слава снова вернется к своему бывшему возлюбленному?

Семья певицы Славы готовится к важному событию – старшая дочь артистки, Александра, ждет ребенка. Одна из самых сексуальных артисток российской эстрады вот-вот станет бабушкой.

«Были какие-то небольшие подводки с ее стороны. Она говорила, что, если бы… Ну понятно же! Готовится пузатый сюрприз», - сообщила Слава.

«Она все время говорит, что будет классной современной бабулей. Я не знаю, что под этим подразумевается, увидим. Но я думаю, что будет весело», - смеется дочь артистки Александра Морозова.

Александра узнала о своем интересном положении в Турции, где отдыхала с подругой. Девушка признаётся: сначала растерялась. Потом решила сообщить маме.

«Отдых был у меня немножечко такой нервный, потому что я переживала, хотела поскорее приехать домой и сходить к врачу. Я написала маме сообщение… Мне, честно говоря, было страшновато», - вспоминает Александра.

Девушка стала переживать, когда мама не ответила на её смс.

«Саша написала сообщение в телефон, а я вообще пропустила. Потом такая тишина, видимо, она обиделась на меня», - рассказывает молодая бабушка.



Слава в тот момент была в очередном гастрольном туре. В перерывах между выходами на сцену она даже не брала в руки телефон. Но когда, наконец, прочитала текст сообщения – очень обрадовалась! Ведь певица уже давно мечтала о внуках.

«Хотя мне всего лишь будет 43 года. Это для бабушки, наверное, совсем маловато. А по нынешним временам, может, и не маловато. Не знаю… Я буду такая счастливая бабка!» - радуется певица.

Артистка окружила дочь вниманием и заботой. Говорит, что готова во всем помогать. В том числе, финансово. Молодожены сейчас живут в небольшой квартире. Но Слава всегда рада видеть их в своем загородном особняке, где как раз сделала свежий ремонт.

«Я уже состоялась как родитель, как певица. И в материальном плане тоже. Теперь я могу всегда и помочь, и поддержать», - уверяет Слава.

Недавно стало известно, что Саша и ее муж Андрей ждут сына. Слава, у которой две дочери, ликовала! Наконец-то она узнает, что такое – воспитывать мальчика.

«То, что будет красавчик, это 100%. И то, что он будет большой, и вообще все у него будет большое - это тоже 100%. Это мы уже видели на УЗИ. Кому-то повезет!» - не скрывает радости артистка.



Певица рассказала: уже придумала для внука имя. Родители будущего малыша еще не в курсе. Но Славу это мало волнует.

«Я очень хочу, чтобы он был Михаилом. Зятя зовут Андрей, поэтому Михаил Андреевич, мне кажется, звучит весомо и значительно. У меня он уже Миша, а ребятам там сами придумают», - шутит Слава.

Женщина делится: подготовка к появлению в семье нового человека отнимает у нее практически все время. За хлопотами она даже забыла о личных переживаниях. В конце прошлого года певица рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после почти 20 лет совместной жизни.

«Было очень много всего хорошего, но в последние годы было много всего плохого», - говорила в конце прошлого года певица.

Сразу после заявления о разрыве артистка сказала, что мечтает о новых романах. А потом вдруг поехала отдыхать на Мальдивы вместе с Данилицким. Поклонники не понимали: что в итоге происходит между бывшими возлюбленными? И бывшие ли они на самом деле?

Певица признаётся: она и сама еще не совсем разобралась в сложившейся ситуации. Говорит, что окончательно ставить точку в этих отношениях пока рано. И допускает мысль, что они снова сойдутся. Но это не точно.

«В любой семье бывают какие-то ссоры. Я очень рад, что они нашли компромисс и прекрасно сейчас чувствуют», - радуется за подругу продюсер Артём Сорокин.

Друзья и близкие Славы уверены: они с Анатолием – прекрасная пара. Вместе пережили много горя и радости. Сейчас наступил кризис, который обязательно пройдет. Возможно, после рождения внука артистка сменит гнев на милость и согласится дать мужчине второй шанс?

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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