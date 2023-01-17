Сергей Зверев воспылал чувствами к Успенской

Сергей Зверев воспылал чувствами к Любови Успенской! Почему он забыл свою прежнюю музу актрису Марию Аронову? Правда, что благодаря королеве шансона он снова пишет песни? Готов ли шоумен стать отцом её ребенка? И что об этом думает сама артистка?

Еще недавно Сергей Зверев публично признавался в любви актрисе Марии Ароновой. Уверял, что она излечила его от депрессии. Вдохновленный шоумен дарил ей цветы и украшения, обещал приходить на все спектакли с её участием.

«Это – моя муза, я долго искал такую», - совсем недавно уверял стилист Сергей Зверев.

Аронова замужем и не отвечала взаимностью Звереву. Поэтому шоумен переключился на Любовь Успенскую. Ведь сердце королевы шансона свободно.

«Любовь Успенская замечательная певица, она роскошная и красивая женщина. Нельзя не влюбиться в такую диву», - говорит Сергей о своем новом увлечении.

Шоумен считает, они бы могли стать отличной парой. Любовь на девять лет старше него, но артистку всегда привлекали ухажеры помоложе. Оба любят яркие и дорогие наряды. Не боятся эпатировать публику обнаженными фото.

«Это лайт! Раньше-то у меня были более откровенные», - улыбается Сергей.

«Решила обнажиться. Думаю, сколько можно терпеть оскорбления и скрывать своё красивое тело», - уверена Любовь Успенская.

Зверев признается, благодаря Любови Успенской он впервые после долгого перерыва снова начал писать песни.

«На меня сразу вдохновение нашло, даже написал что-то. Пока не знаю, что это будет, куплет или припев. Но я очень давно не писал. И сразу подумал, что это и есть моя муза», - восхищается Успенской стилист.

Артистке внимание Зверева польстило.

«То, что он поет для меня - это, конечно, неожиданно приятный сюрприз. Меня радует, что я смогла его вдохновить на такое», - делится Любовь.

Успенская четыре раза была замужем. Со своим последним супругом Александром Плаксиным она рассталась со скандалом. Пара до сих пор делит имущество. Артистке регулярно приписывают романы с молодыми исполнителями. Но Любовь Залмановна уверяет, ей некогда устраивать личную жизнь.

«Какие свидания?! У меня нет иногда времени, чтобы поесть! Я сегодня приехала из Красноярска, прилетела и с самолета домой, приняла душ и вот я уже на сцене», - рассказывает артистка.

Однажды певица намекнула, что не против еще раз стать матерью. Но для этого ей нужен надежный мужчина.

«Мне кажется, что это такая дива, которой никогда и ничего искать не надо. Вон сколько всех вокруг. Только выбирать надо аккуратно», - переживает за певицу Зверев.

Зверев не против стать отцом. Тем более, что родных детей у него нет. В 90-е он взял из иркутского приюта трехлетнего мальчика, с которым посещал все светские тусовки. Наследник звезды повзрослел и отношения с шоуменом испортились. Они долгое время судились из-за квартиры. А сейчас не общаются.

Одинокий Зверев верит, что еще сможет построить семью. Но вероятно не с Любовью Успенской. Певица заявила, что не видит в нем спутника жизни и тем более отца своих детей.

«Я на него смотрю как на талантливого стилиста. Я больше ничего не хочу! У меня сейчас ребенок, это моя дочь, и музыка», - объясняет Успенская.

Сейчас Любовь Залмановна все силы вкладывает в 32-хлетнюю дочь Татьяну. Успенская помогает Плаксиной построить карьеру и подыскивает ей достойного супруга.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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