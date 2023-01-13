В Москве отреставрируют Дом Гоголя

Прошлый, 2022-й был объявлен президентом нашей страны Годом культурного наследия народов России. Тогда же исполнилось 170 лет со дня смерти великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. В конце декабря 2022-го Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения, южного флигеля городской усадьбы XVIII – XIX вв., который входит в комплекс зданий Дома Н.В. Гоголя – мемориального музея и научной библиотеки.

Здание на Никитском бульваре, дом 7 в Москве – пример хозяйственного флигеля городской усадьбы XVIII – XIX веков, которая не раз в своей истории меняла владельцев. К 1809 году при коллежском асессоре Дмитрии Болтине усадебный комплекс получил свои современные формы, было закончено и возведение большого двухэтажного корпуса служб, в котором размещались людские. Пожар 1812 года уничтожил деревянные строения во дворе Болтина, а главный дом и службы сильно пострадали. Их восстановлением занялся уже следующий хозяин усадьбы – генерал-майор Измайловского полка, участник Бородинского сражения Александр Талызин.

В начале XX века, когда усадьбой владела Мария Каткова, на месте хозяйственной постройки Дмитрия Болтина, восстановленной после пожара Александром Талызиным, архитектор Дмитрий Челищев – строитель многих доходных домов – возвел двухэтажный каменный корпус. Постановка и неоклассическая отделка нового здания позволила сохранить архитектурному ансамблю усадьбы стилевую целостность. В западном торце были устроены конюшни, а со стороны бульвара – торговые помещения. Тогда в усадьбе располагались магазин «Русские вина», молочная лавка и частная лечебница внутренних и детских болезней.

В 2023 году исполнится 175 лет, как в доме на Никитском бульваре поселился Николай Васильевич Гоголь. Сюда он приехал в декабре 1848 года по приглашению своих близких друзей – графа Александра Петровича Толстого и его супруги Анны Георгиевны. Здесь писатель провел последние годы своей жизни. Здесь он работал над вторым томом поэмы «Мертвые души», духовной прозой, готовил к изданию собрание сочинений, а незадолго до кончины сжег часть своих рукописей.

После 1917 года главный дом усадьбы (Никитский бульвар, д. 7А) был превращен в коммунальное жилье и использовался в этом качестве до 1960-х годов. В связи с приспособлением служебного флигеля усадьбы под учреждение конторского типа планировка здания в советское время сильно изменилась: проездная арка по-восточному и западному фасадам была заложена и разделена внутренними перегородками на отдельные комнаты.

В наши дни именно здесь располагается единственный в России мемориальный музей Гоголя. Первая экспозиция, посвященная пребыванию писателя в этом доме, – «Мемориальные комнаты Н.В. Гоголя» – была открыта в 1974 году в структуре городской библиотеки № 2. В 2009 году к 200-летию со дня рождения писателя создана новая экспозиция. В настоящее время в состав Дома Гоголя входит библиотека, мемориальный музей, арт-пространство «Новое Крыло» и выставочный зал, расположенные в усадебном комплексе на Никитском бульваре, д. 7 и 7А.

«Проектными решениями, рассмотренными Главгосэкспертизой России, предусмотрена реставрация Дома Гоголя с приспособлением его для современного использования. Работы запланированы в связи расширением многофункционального музейно-библиотечного центра. Его общая площадь составит 2031,7 кв. м. Будут проведены комплексные ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания с восстановлением поврежденных элементов архитектурного декора, причем цветовое решение будет разработано с учетом исторических фотодокументов», – говорит главный эксперт проекта Службы главных экспертов проекта по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков.

Кроме того, планируется изменение планировки здания, не затрагивающее предмет охраны объекта культурного наследия. Так, входная группа северного фасада будет приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для инвалидов-колясочников. В здании появится лифт. Также будут отреставрированы заполнения оконных и дверных проемов, лестничные марши и площадки с ограждением, световой фонарь и витраж над лестничной клеткой, помещения ждет внутренняя отделка. В ходе работ планируется замена крыши здания, устройство кровельного покрытия из оцинкованной кровельной стали, замена водосточной системы и устройство технического этажа на чердаке.

Проектную документацию подготовила строительная компания «Флан-М».

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