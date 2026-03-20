Сериал «Настоящий» возвращается

Главный герой – настоятель провинциального храма отец Александр, человек с непростой судьбой. За его плечами служба в горячих точках, гибель боевых товарищей и смерть жены. Он получает приход в родном Старовольске и строит планы на тихую и спокойную жизнь. Но надежды рушатся в день приезда. Теперь отцу Александру предстоит не только служить церкви, но и помогать в расследованиях преступлений своему другу детства – майору полиции Юрию Вязину.

Молва о священнике, который откликается на чужие боль и беду, распространяется далеко за пределы Старовольска. Из разных городов настоятелю храма начинают поступать письма с просьбами о помощи.

У главного героя сериала отца Александра для каждого найдутся слова поддержки в самые сложные моменты: будь то утрата близких, предательство или поиск душевного спокойствия.

Но и самому священнику иногда тоже требуется помощь. Неизвестный похищает его возлюбленную Анну. На месте преступления оперативники находят испачканного в грязи отца Александра рядом с телом погибшего. В невиновность батюшки не верит даже его близкий друг Вязин. Священнику приходится самому искать преступника. Преследуемый полицией и своими демонами, он начинает смертельно опасную гонку за правдой, где каждое решение может стать последним. Кто за этим стоит – старый враг или новая угроза? И успеет ли отец Александр спасти Анну до того, как её время истечёт?

Отцу Александру предстоит встретиться с боевым товарищем, пережить покушение и раскрыть тайну «призрака бывшей невесты».