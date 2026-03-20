Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСериал «Настоящий» возвращается

Сериал «Настоящий» возвращается

By T1
115
настоящий
Фото: пресс-служба Пятого канала

Главный герой – настоятель провинциального храма отец Александр, человек с непростой судьбой. За его плечами служба в горячих точках, гибель боевых товарищей и смерть жены. Он получает приход в родном Старовольске и строит планы на тихую и спокойную жизнь. Но надежды рушатся в день приезда. Теперь отцу Александру предстоит не только служить церкви, но и помогать в расследованиях преступлений своему другу детства – майору полиции Юрию Вязину.

Молва о священнике, который откликается на чужие боль и беду, распространяется далеко за пределы Старовольска. Из разных городов настоятелю храма начинают поступать письма с просьбами о помощи.

У главного героя сериала отца Александра для каждого найдутся слова поддержки в самые сложные моменты: будь то утрата близких, предательство или поиск душевного спокойствия.

Но и самому священнику иногда тоже требуется помощь. Неизвестный похищает его возлюбленную Анну. На месте преступления оперативники находят испачканного в грязи отца Александра рядом с телом погибшего. В невиновность батюшки не верит даже его близкий друг Вязин. Священнику приходится самому искать преступника. Преследуемый полицией и своими демонами, он начинает смертельно опасную гонку за правдой, где каждое решение может стать последним. Кто за этим стоит – старый враг или новая угроза? И успеет ли отец Александр спасти Анну до того, как её время истечёт?

Отцу Александру предстоит встретиться с боевым товарищем, пережить покушение и раскрыть тайну «призрака бывшей невесты».

