1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новый сезон медицинской драмы «Склифосовский»

максим аверин - доктор брагин - склифосовский
Фото: телеканал «Россия»

В новом, 13-м сезоне медицинской драмы «Склифосовский» актёр Максим Аверин продолжает спасать людей. С момента последних событий прошел год, и в жизни любимых героев многое изменилось. Доктора Брагина (Максим Аверин) и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые заставят их по-новому взглянуть на себя и окружающих. Павлова (Елена Яковлева) назначена главврачом «Склифа» вместо внезапно умершего Полонского, но счастья от этого не прибавилось. Да и отношения с Кривицким (Андрей Ильин) по-прежнему остаются напряженными. Хромову (Александр Сирин) дали шефство над двумя амбициозными ординаторами, которым предстоит пройти тот же путь, что и их старшим коллегам в молодости. Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины (Мария Куликова) объявился бывший муж Марк (Валерий Панков), и между ним и Брагиным начинается изматывающий конфликт, в результате которого жизни главных героев сильно запутываются…

«Почему Олег Брагин так полюбился зрителям? Я думаю, потому что на протяжении всех 13 лет, что мы работаем, ему приходилось принимать нестандартные решения. Наверное, это и отличает его от других героев. В новом сезоне появится возможность иначе взглянуть как на свою жизнь, так и на тех, кто рядом. Часто мы уделяем недостаточное количество времени своим любимым и близким людям. Кажется, что они с нами навсегда, и в этом наша главная ошибка», — говорит Максим Аверин.

«Именно для моей героини это самый противоречивый сезон. При создании ее истории мы много спорили, стараясь сделать ее не просто яркой, но и правдоподобной. Иногда люди смотрят и говорят: «Нет, в жизни так не бывает». А мы хотели, чтобы было все, как в жизни. И чтобы во время просмотра у зрителя зашкаливал адреналин. У любого человека есть скелеты в шкафу, свое яркое интересное прошлое. В этом сезоне решили докопаться до прошлого Марины Владимировны Нарочинской. Будут и интрига, и яркие интересные отношения между героями. Мы все очень ждем этот сезон!», — рассказывает актриса Мария Куликова.

