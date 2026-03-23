Новый сезон медицинской драмы «Склифосовский»

В новом, 13-м сезоне медицинской драмы «Склифосовский» актёр Максим Аверин продолжает спасать людей. С момента последних событий прошел год, и в жизни любимых героев многое изменилось. Доктора Брагина (Максим Аверин) и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые заставят их по-новому взглянуть на себя и окружающих. Павлова (Елена Яковлева) назначена главврачом «Склифа» вместо внезапно умершего Полонского, но счастья от этого не прибавилось. Да и отношения с Кривицким (Андрей Ильин) по-прежнему остаются напряженными. Хромову (Александр Сирин) дали шефство над двумя амбициозными ординаторами, которым предстоит пройти тот же путь, что и их старшим коллегам в молодости. Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины (Мария Куликова) объявился бывший муж Марк (Валерий Панков), и между ним и Брагиным начинается изматывающий конфликт, в результате которого жизни главных героев сильно запутываются…

«Почему Олег Брагин так полюбился зрителям? Я думаю, потому что на протяжении всех 13 лет, что мы работаем, ему приходилось принимать нестандартные решения. Наверное, это и отличает его от других героев. В новом сезоне появится возможность иначе взглянуть как на свою жизнь, так и на тех, кто рядом. Часто мы уделяем недостаточное количество времени своим любимым и близким людям. Кажется, что они с нами навсегда, и в этом наша главная ошибка», — говорит Максим Аверин.

«Именно для моей героини это самый противоречивый сезон. При создании ее истории мы много спорили, стараясь сделать ее не просто яркой, но и правдоподобной. Иногда люди смотрят и говорят: «Нет, в жизни так не бывает». А мы хотели, чтобы было все, как в жизни. И чтобы во время просмотра у зрителя зашкаливал адреналин. У любого человека есть скелеты в шкафу, свое яркое интересное прошлое. В этом сезоне решили докопаться до прошлого Марины Владимировны Нарочинской. Будут и интрига, и яркие интересные отношения между героями. Мы все очень ждем этот сезон!», — рассказывает актриса Мария Куликова.