РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиSERYABKINA дропнула новый клип

SERYABKINA дропнула новый клип

editor
By editor
67
seryabkina

Кажется, поклонников Серябкиной ничем не удивить, но у певицы из раза в раз это отлично получается. Ольга дропнула клип на трек «2 процента» и вложила в него всю свою страсть и энергию. Новое видео стало отличной визуализацией композиции, в которой любовная лирика идеально мэтчится с драйвом.

Только SERYABKINA и красивые танцы — в этом вся формула идеального клипа. Певица показала силу, женственность и страсть в одном кадре, где томная нежность играет на контрасте в декорациях грубого спортивного зала. Клип на «2 процента» ознаменовал также и новую эру в творчестве Ольги — она показала новый звук и другую себя, в которой есть всё то, за что поклонники любят Серябкину, и кое-что совершенно новое!

Клип снят в спортивном зале, а SERYABKINA предстает в сексуальных и дерзких образах, снятых в стиле видео 90-х. VHS-эффект придаёт видео особый ретро-вайб и идеально подходит образу певицы. Сама Оля уже делилась некоторыми деталями из клипа, а сейчас все поклонники могут полноценно заценить новую работу от SERYABKINA.

Предыдущая статья
«Бал внуков Победителей» в Музее Победы Москвы
Следующая статья
Спрос на книги о Владимире Жириновском вырос в несколько раз

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru