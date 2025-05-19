SERYABKINA дропнула новый клип

Кажется, поклонников Серябкиной ничем не удивить, но у певицы из раза в раз это отлично получается. Ольга дропнула клип на трек «2 процента» и вложила в него всю свою страсть и энергию. Новое видео стало отличной визуализацией композиции, в которой любовная лирика идеально мэтчится с драйвом.

Только SERYABKINA и красивые танцы — в этом вся формула идеального клипа. Певица показала силу, женственность и страсть в одном кадре, где томная нежность играет на контрасте в декорациях грубого спортивного зала. Клип на «2 процента» ознаменовал также и новую эру в творчестве Ольги — она показала новый звук и другую себя, в которой есть всё то, за что поклонники любят Серябкину, и кое-что совершенно новое!

Клип снят в спортивном зале, а SERYABKINA предстает в сексуальных и дерзких образах, снятых в стиле видео 90-х. VHS-эффект придаёт видео особый ретро-вайб и идеально подходит образу певицы. Сама Оля уже делилась некоторыми деталями из клипа, а сейчас все поклонники могут полноценно заценить новую работу от SERYABKINA.