Диана Легченко выпустила новый трек «Школа Артек»

Диана Легченко, известная под псевдонимом L Di8, представила релиз новой песни «Школа Артек».

Трек «Школа Артек» был написан поэтом и композитором Галиной Ляминой, которую вдохновила сама L Di8. Диана поделилась с автором собственными детскими воспоминаниями, проведёнными в стенах школы Артека.

«Идея родилась естественно, сама собой, потому что школа Артека – это очень важное и дорогое место моего детства. Именно здесь началась моя история, мой путь к познанию мира и открытию собственных талантов. Первый звонок прозвучал для меня 1 сентября именно в Артеке, где я провела лучшие годы, наполненные яркими впечатлениями, теплом дружбы и особенной атмосферой, которую невозможно забыть», – рассказала певица.

Своей новой композицией Диана делится самыми глубокими переживаниями и воспоминаниями о лучших годах жизни, проведенных в любимом учебном заведении. Эта песня полна искренних эмоций и трепета, ведь, по словам самой певицы, школа Артека – это не просто здание, а целая вселенная знаний, любви и тепла («Знания, любовь, теплота – это всё и есть Артек»). В каждой строчке слышится признание в глубокой привязанности к этому особому месту, которое навсегда оставило след в сердце певицы.

«Несмотря на смену городов и учебных заведений, моё сердце неизменно связано с артековской школой, которая стала моим первым настоящим домом знаний», — поделилась Диана.

«Я хочу, чтобы нежность мелодий и глубокий смысл строк моей новой песни не оставили равнодушным ни одного слушателя, а для «школьного братства» Артека стал близким сердцу гимном и благодарностью месту, которое дарит светлое чувство детских воспоминаний», – пожелала L Di8.