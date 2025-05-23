РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиДиана Легченко выпустила новый трек «Школа Артек»

Диана Легченко выпустила новый трек «Школа Артек»

editor
By editor
52
школа артек - диана легченко

Диана Легченко, известная под псевдонимом L Di8, представила релиз новой песни «Школа Артек».

Трек «Школа Артек» был написан поэтом и композитором Галиной Ляминой, которую вдохновила сама L Di8. Диана поделилась с автором собственными детскими воспоминаниями, проведёнными в стенах школы Артека.

«Идея родилась естественно, сама собой, потому что школа Артека – это очень важное и дорогое место моего детства. Именно здесь началась моя история, мой путь к познанию мира и открытию собственных талантов. Первый звонок прозвучал для меня 1 сентября именно в Артеке, где я провела лучшие годы, наполненные яркими впечатлениями, теплом дружбы и особенной атмосферой, которую невозможно забыть», – рассказала певица.

Своей новой композицией Диана делится самыми глубокими переживаниями и воспоминаниями о лучших годах жизни, проведенных в любимом учебном заведении. Эта песня полна искренних эмоций и трепета, ведь, по словам самой певицы, школа Артека – это не просто здание, а целая вселенная знаний, любви и тепла («Знания, любовь, теплота – это всё и есть Артек»). В каждой строчке слышится признание в глубокой привязанности к этому особому месту, которое навсегда оставило след в сердце певицы.

«Несмотря на смену городов и учебных заведений, моё сердце неизменно связано с артековской школой, которая стала моим первым настоящим домом знаний», — поделилась Диана.

«Я хочу, чтобы нежность мелодий и глубокий смысл строк моей новой песни не оставили равнодушным ни одного слушателя, а для «школьного братства» Артека стал близким сердцу гимном и благодарностью месту, которое дарит светлое чувство детских воспоминаний», – пожелала L Di8.

Предыдущая статья
«Культурные Среды» отправились в весеннее путешествие
Следующая статья
Стратегическую сессию для участников «Интермузея» провели в Музее Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru