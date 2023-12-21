SHAMAN, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерия и другие звезды на концерте «Мы верим твердо в героев спорта»

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер с огромным успехом прошел торжественный концерт и вручение наград победителям в рамках первой спортивной премии «Мы верим твердо в героев спорта». Конкурс стартовал в этом году в России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и объединил не только известных артистов, прославленных спортсменов, но и простых россиян, которые любят спорт и наших легендарных чемпионов.

В этот день на сцену Дворца гимнастики Ирины Винер вышли артисты эстрады и титулованные спортсмены (более 500 человек разных возрастов и из разных видов спорта), чтобы вспомнить знаменитых советских и российских легенд спорта, а также наградить лауреатов премии. В гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта» приняли участие: SHAMAN, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Арина и Диана Аверины, Лев Лещенко, Светлана Хоркина, Елена Ваенга, Олег Газманов, Валерия, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Александр Тихонов, Юрий Антонов, Денис Майданов, Зара, Владимир Сальников, Родион Газманов, Михаил Мамиашвили, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, группа «ЭЛиПС», Ангелина Мельникова, Арсений Бородин, Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии и др. Вели концерт Дмитрий Губерниев и гимнастки Юлия Синицына и Зарина Мухитдинова.

Выступая перед журналистами, Ирина Винер отметила, что спорт и музыка неотделимы. «Дело в том, что спорт — это тоже музыка: лёгкая атлетика, футбол, бокс — это всё музыка — подчеркнула Ирина Александровна. — Художественная гимнастика, фигурное катание и другие виды спорта граничат с настоящим искусством, потому что это высокое мастерство. Поэтому мы и придумали концерт, где прославленные чемпионы выходят на одну сцену с известными артистами и музыкантами и исполняют великолепные номера. Например, Александр Буйнов поет песню про тигров, а в зале присутствуют егеря, которые приехали с Дальнего Востока, где они спасают популяцию тигров по поручению президента. Я там была, видела их труд и знаю, какие там потрясающие, добрые и порядочные люди. Мы пригласили участников СВО вместе с их родными, многодетные семьи, детей, которые никогда бы не попали на такой концерт, — у них просто нет такой возможности. Мы собрали много различных коллективов, которые показывают и прославляют высокое спортивное мастерство и наших чемпионов. Александр Тихонов потрясающе исполнил песню о тренере. Всё было очень сердечно и, надеюсь, тронуло сердца всех наших зрителей».

Ирину Винер поддержала гимнастка Светлана Хоркина: «Это действительно так — музыка и спорт всегда стоят рядом. Спортсмены, как правило, демонстрируют свои навыки под прекрасные музыкальные композиции, а артисты, в свою очередь, вдохновляются программой их выступлений, создавая новые песни. Так что сейчас, в эти непростые времена, особенно важен труд как тех, так и других, потому что они вдохновляют людей на великие свершения, а их творчество вселяет в сердца оптимизм!»

Елена Ваенга уточнила, что концерт «Мы верим твердо в герое спорта» — это не просто эстрадное мероприятие, это гимн российскому спорту, который всегда находился на высоком уровне: «Было время, когда в нашей стране люди думали, будто всё лучшее «там», а у нас ничего нет. Но наши спортсмены, наши музыканты, наш балет доказали – ничего подобного! Российский спорт входил и входит, как минимум, в двойку мировых лидеров».

А четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что спорт является высшим достижением и украшением любой державы и, особенно, России: «Все, что делают наши спортсмены и тренеры — это высший пилотаж. То, что творит Ирина Винер в художественной гимнастике — на всём земном шаре ничего подобного нет — только в России. Синхронное плавание — равных нашим спортсменам нет, кто бы не пытался! Фигурное катание — то же самое. Равной московской олимпиаде 80-го года не было и никогда не будет. И мы этим должны гордиться! Об этом надо помнить, это надо показывать. А олимпиада в Сочи? Таких спортивных сооружений нет на всем земном шаре, поверьте мне. Да есть пробелы, вопросы, проблемы. Но нужно объединиться и решать их и, главное, всегда помнить, что Россия — это наша страна и равных ей нет!».

Денис Майданов поддержал инициативу по созданию премии, посвященной достижениям легендарных спортсменов России: «Благодарю от всей души Президентский фонд культурных инициатив за то, что он поддерживает большое количество проектов в нашей стране, в том числе и замечательную премию «Мы верим твердо в героев спорта». В России такой проект обязательно должен быть. Наши спортивные победы нужно прославлять, нужно растить новых героев и сохранять преемственность поколений. Сейчас, в этот непростой политический период, обязательно нужно вдыхать уверенность в наших спортсменов. Я убежден, что пройдет совсем немного времени, прежде чем они вновь будут выступать на всех спортивных аренах мира со своим флагом, со своим гимном».

Масштабный Межнациональный конкурс художественных работ «Мы верим твердо в героев спорта» посвящен достижениям легендарных спортсменов России, он призван раскрыть новые таланты и по-новому посмотреть на великие свершения. Одна из его целей — привлечение внимания к произведениям искусства в сфере спортивных побед. В этом году на конкурс было подано более 1000 заявок со всей России. Авторы и исполнители представили свое творчество в четырех номинациях: песня, живопись, поэзия, художественная фотография. Каждая работа раскрывала конкретного героя спорта, его успех, спортивную победу или установленный рекорд. Профессиональное жюри во главе с Ириной Винер выбрало лауреатов премии в четырех номинациях и в рамках гала-концерта были объявлены имена победителей, которым в торжественной обстановке вручили кубки и дипломы.