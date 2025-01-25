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Государственному музею спорта переданы экспонаты, в честь юбилея легендарных Летних Олимпийских игр 1980 года

editor
By editor
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юрий андропов - пропуск вездеход

 В честь 45-летия Олимпийских игр в 1980 года Государственному музею спорта были переданы в коллекцию уникальные экспонаты. Коллекционер и меценат Никита Томилин отдал в архивы предметы из личной коллекции: удостоверение СО-1, пропуск-вездеход (КГБ) на Олимпиаду-80 для Андропова И.Ю., а также вазу-кубок ЗиК Конаково, произведение искусства, относящееся к 1940-1950 гг. Этот переходящий кубок по спортивному ориентированию выполнен в стиле сталинского ампира и украшен ручной подглазурной росписью золотом.  Торжественная церемония передачи была организована при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

кубок

«Олимпийские игры 1980 года в Москве стали для меня не только спортивным триумфом, но и незабываемым опытом. Атмосфера в столице СССР была уникальной, а поддержка зрителей вдохновляла нас на новые свершения. Водное поло — это не просто игра, это настоящая борьба, и мы смогли продемонстрировать свою силу и командный дух, завоевав золотые медали. Я горжусь тем, что стал частью этой исторической Олимпиады, которая объединила спортсменов со всего мира, несмотря на политические напряженности. Эти воспоминания останутся со мной навсегда, как символ единства и стремления к победе». – прокомментировал Олимпийский чемпион XXII Летних Олимпийских игр, советский и российский ватерполист, президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

Политолог, меценат и коллекционер Никита Томилин совершил важный шаг в сохранении спортивной истории России, передав в коллекцию Государственного музея спорта уникальные предметы, ведь это весомый вклад в музейную коллекцию, а также значимое событие для сохранения спортивно-исторического наследия. Исторические объекты будут служить как памятник прошедшей эпохи, вдохновляющий будущее поколение спортсменов.

Фото © пресс-служба Государственного музея спорта

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