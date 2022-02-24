«Шан-чи» и другие эксклюзивные премьеры марта от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в марте на канале «Кинопремьера».

2 марта — «Нечестивые». Мистический хоррор с религиозным антуражем. Джеффри Дин Морган — звезда сериалов «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное» и «Анатомия страсти» — в роли циничного журналиста, расследующего зловещую тайну целительницы, которая слышит голос Девы Марии.

8 марта — «После. Глава 3». Подарок для любимых зрительниц «Настрой кино!». Третий фильм по одноименному бестселлеру Анны Тодд о любви прилежной студентки и дерзкого бунтаря. Главные герои взрослеют, а их чувства проходят испытания ревностью и расставаниями. Сборы в России — более 215 млн рублей*.

9 марта — «Не дыши 2». Вторая часть напряженного клаустрофобного триллера про слепого ветерана, который ожесточенно защищает свою дочь от бандитов, ворвавшихся в дом. В главной роли — Стивен Лэнг («Аватар», «Геттисбург»).

16 марта — «Шан-чи и легенда десяти колец». Новая глава кинематографической вселенной Marvel. Захватывающий блокбастер об азиатском супергерое – мастере боевых искусств и наследнике легендарного воина, который возвращается на родину, чтобы покончить с Древним Злом. В главных ролях: Симу Лю (сериал «Темное дитя») и рэп-исполнительница Аквафина.

23 марта — «Честный развод». Отечественный ромком про бывшего комика, который теряет все, начинает жизнь с чистого листа и знакомится с прекрасной авантюристкой. В главных ролях: Александр Робак (сериал «Домашний арест») и Агата Муцениеце («Тобол»).

30 марта — «Лошадь мечты». Вдохновляющая история о вере в победу от режиссера сериалов «Шерлок», «Черное Зеркало» и «Доктор Кто» Эроса Лина. Девушка-тихоня уговаривает соседей вырастить скаковую лошадь и меняет свою жизнь к лучшему. Главную роль исполнила Тони Коллет («Шестое чувство», «Маленькая мисс счастье»).

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