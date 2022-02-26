Широкая Масленица в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский парнас»

6 марта 2022 года в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» пройдут праздничные гуляния «Широкая Масленица».

Весь день на круглом лугу усадьбы будут звучать народные, советские и современные песни в исполнении ведущих творческих коллективов Москвы и Московской области. Гости усадьбы смогут принять участие в народных играх и забавах, которые будут проводить веселые скоморохи, вместе с аниматорами водить хороводы, пройтись по ярмарке народных промыслов. Также можно будет сыграть в народные игры «Скакалка», «Петушиные бои», «Ручеек», «Вышибало», принять участие в аттракционе «Труба желаний» и бросках на меткость. На детской площадке юные посетители смогут покататься на настоящих пони и на паровозиках. В фудкортах и кафе на территории усадьбы можно будет попробовать самые разнообразные виды блинов.

В музее состоится концерт «В ритмах вальса, танго и фокстрота» на котором прозвучат романсы, песни эстрады и кино в исполнении Лауреата международных конкурсов им. А. Герман и фестиваля «Вдохновение» им. К.И. Шульженко Юлия Загоскина (лирическое сопрано).

Завершится праздник традиционным сжиганием чучела зимы, символизирующим прощание с зимой и приход весны.

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