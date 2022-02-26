БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ): «Божественное искушение». В основе выставки Музея изобразительных искусств – безрассудство страстей

Романтические истории с участием богов, полубогов и смертных в античной мифологии на протяжении веков всегда были популярны в европейском изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре. Овидий, древнеримский поэт – главный герой распространения историй о страстях между богами, обладающими подлинными человеческими характеристиками. Кабинетная выставка представляет 32 полотна XVI-XX веков европейских художников.
Посетители могут насладиться гравюрами французов Оноре Домье, Николя Беатризе, Поля Гогена, скульптурами венгра Бени Ференци, картинами Дьюлы Бенцура, Берталана Секея – также представителей венгерской школы романтизма. Конечно, представлена и живопись голландской школы – «Даная» Якоба ван Лоо, «Юпитер и Ио» немца Ганса Бока Старшего, произведения итальянского художника Антонио Темпеста. В выставленных работах палитра изображения страсти весьма широка – от бурных чувств олимпийских героев и богов, бесконечного источника развлечений до безответной любви, обольщения.
Выставка продлится до конца апреля 2022 года.
Марина АБРАМОВА, по материалам музейной зарубежной прессыИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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