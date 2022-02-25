КАРТИНЫ «ДЕТЕЙ СОЛНЦА» ОЖИВУТ В ТЕАТРЕ «ET CETERA»

Уникальность выставки в том, что авторами картин – подлинных произведений искусства – являются дети из детских домов и SOS деревень, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Этот потрясающий и не похожий на другие проект призван не просто оказывать финансовую помощь детским домам, но и направлен на социальную адаптацию детей-сирот посредством изобразительного искусства. Под руководством профессионального художника ребята пишут картины, которые затем оказываются в центре внимания. Арт-терапия, подкреплённая признанием, даёт удивительные плоды: получая новый опыт, знания и навыки, а главное, эмоции, заботу и поддержку, ребята раскрывают свой творческий потенциал и обретают веру в себя.

За четыре года существования проект охватил одиннадцать областей России. При участии театра «Et Cetera» 1 марта 2022 года состоится его «дебют» в Москве. Не пропустите!

Написано более шестисот картин – пятьдесят из них вы сможете увидеть на выставке в нашем театре. На протяжении целого месяца, с 1 по 28 марта 2022 года, зрители будут иметь возможность познакомиться с творчеством юных художников-абстракционистов, а во Всемирный день театра, в рамках мероприятия «Ночь в театре», гостей ждёт сюрприз – театральная экскурсия-променад, где часть картин оживет благодаря мастерству актеров «Et Cetera». В основу перформанса лягут истории картин и их авторов, творчески переосмысленные и художественно раскрытые артистами театра.

Торжественное открытие выставки состоится 1 марта в 14.00 в театре «Et Cetera».

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