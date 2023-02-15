Широкая Масленица в парке развлечений «Сказка»!

Парк развлечений Сказка приглашает всех 24, 25 и 26 февраля на праздничные гуляния с полным погружением во все традиции Русской Масленицы! Вход на мероприятия свободный.

Широкая Масленица – это возможность встретиться со своими друзьями и семьей, провести время в приятной обстановке и насладиться вкусными блинами. Именно поэтому парк развлечений Сказка подготовил большую программу на все праздничные дни.

Вас ждёт концерт с участием звездного гостя – Родиона Газманова (25.02 в 17:00), яркие интерактивы со сказочными персонажами, выступление шоу-балета Edelweiss, зажигательная программа с веселыми скоморохами, ленточное шоу, дискотека, увлекательные игры и соревнования, хороводы, конкурсы с подарками и, конечно, традиционная фотосессия с чучелом Масленицы!

И это еще не все. Также на протяжении всех 3-х праздничных дней в парке можно будет бесплатно отведать настоящих русских блинов, сделать фотографии в русских санях со знаменитой тройкой лошадей и принять участие в русской-народной сказке, в которой каждый гость станет полноценным участником сюжета.

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