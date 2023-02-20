Красна «Московская Масленица» пирогами, блинами и оладьями

На 19 площадках фестиваля «Московская Масленица» проходят кулинарные мастер-классы для тех, кто хочет узнать новые рецепты, познакомиться с опытными поварами, а, возможно, даже изменить свой взгляд на приготовление традиционных блюд. Конечно, сейчас все основное внимание уделено блинам, однако будут на площадках и другие рецепты!

На фестивальных площадках, которые работают на улицах Перерва, Сухонская и Городецкая, Коптевском, Ореховом бульварах и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Славы и Бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково в Зеленограде проходят мастер-классы по приготовлению угощений на офирах. 24 и 26 февраля в 11:00 начнется занятие по приготовлению блинов с куриной грудкой, лесными грибами и карамелизованной свеклой с орехами, а в 13:00 гости узнают, как получаются бархатные блины с карамелизованной грушей и яблочным повидлом. 25 февраля в 11:00 научат печь блины на основе гречки с лесными грибами, сливочным соусом и капустой по-купечески, а в 13:00 покажут, как удивить гостей пшеничными блинами с припеком из кедровых орехов и начинкой из ягодного варенья или лесных грибов.

Не менее увлекательна программа мастер-классов на офирах, которые находятся на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Матвеевской, Митинской, Профсоюзной, пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская, а также в скверах у Гольяновского пруда и станции метро «Некрасовка». 24 и 26 февраля в 11:00 покажут, как пекутся налистники с обжаренной на огне говядиной и начинкой из лесных грибов; в 13:00 придет очередь узнать, как делаются тающие во рту оладушки с печеной тыквой и медом, а также с запеченной свеклой и орехами. 25 февраля в 11:00 можно узнать, как пекутся пшеничные блины с лесными грибами, а также с начинкой из куриной грудки и грибов, и как они подаются на стол в мешочках. В 13:00 темой станет неповторимый десерт соложеники, которые пропитаны яблочным повидлом, а также малиновым вареньем.

Ну а тех, кому интересны способы приготовления угощений в традиционной русской печи, будут рады видеть на улицах Святоозерской, Ключеой и Теплый стан. 24 и 26 февраля в 11:00 расскажут, как готовить в печи блины-мешочки с грибами, курицей и тертым сыром, а в 13:00 будут печь оладьи с манкой, яблоками и корицей. 25 февраля первый мастер-класс будет посвящен блинному пирогу с сыром и шампиньонами, а второй покажет, как сделать блины со свекольным соком и ряженкой.

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