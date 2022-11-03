Школа интеллектуального права «Креатус» переходит в онлайн

Регистрация для участия уже началась, а первые занятия для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, работающих в творческих отраслях экономики, начнутся в декабре.

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP запускают уникальный образовательный курс «Креатус Онлайн», посвященный интеллектуальной собственности.

«Креатус Онлайн» — это новый формат работы популярной Школы интеллектуального права «Креатус», отмечает генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова: «Понимая всю важность темы интеллектуальной собственности для построения эффективного креативного бизнеса, в этом году мы уделили ей особое внимание. Весной в гибридном формате запустили проект “Школа интеллектуального права «Креатус»”, где более 300 столичных креаторов смогли пройти обучение. Мы получили от выпускников высокую оценку и многочисленные просьбы продолжить проект. Так возникла идея “Креатус Онлайн”».

Гюльнара Агамова особо подчеркивает, что миссия Агентства — содействовать развитию креативного предпринимательства в столице, стимулировать молодых людей монетизировать свои творческие способности. «Для этого важно освоить самые эффективные инструменты, связанные с охраной и защитой интеллектуальных прав, управлением нематериальными активами. Именно такие знания дает “Креатус Онлайн”. При этом слушателям не надо подстраиваться под расписание занятий, достаточно получить доступ к материалам на сайте и пройти итоговый тест», — считает руководитель АКИ.

«Креатус Онлайн» позволит расширить аудиторию, познакомить с миром интеллектуальных прав не только творческих предпринимателей, но и тех, кто только планирует попробовать себя в креативном бизнесе и оценить преимущества и риски. Директор Digital IP Екатерина Чуковская подчеркнула: «К реализации проекта были приглашены лекторы, представившие всю палитру знаний о правовом регулировании отношений, связанных с созданием и использованием креативного продукта. Особый акцент мы сделали на аспектах авторского права как основы творческих индустрий».

Главное преимущество «Креатус Онлайн» — подача информации. Преподаватели не просто читают лекции по интеллектуальному праву, а разбирают конкретные прецеденты из жизни творческой среды России и мира. Образовательный курс познакомит слушателей с тем, как охраняются результаты творческой деятельности, и с основами авторских и других интеллектуальных прав. Слушатели также научатся определять зоны свободного и принудительного использования объектов интеллектуальных прав и получат представление о том, как учитывать и оценивать свой креативный продукт.

В качестве преподавателей онлайн-курса выступят эксперты рынка, юристы-практики ведущих юридических компаний. Знаниями и опытом поделятся директор Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической фирмы Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина и другие.

Программа состоит из 21 видеолекции, с которыми можно ознакомиться в любое удобное время. После финального тестирования слушатели получат онлайн-сертификат о прохождении курса.

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