В РГБ состоится лекция и кинопоказ к 100-летию Юрия Кнорозова

В Российской государственной библиотеке 3 ноября состоится лекция, посвящённая 100-летию великого русского учёного, дешифровщика письменности индейцев майя Юрия Валентиновича Кнорозова, его жизни и творчеству.

В лекции будут затронуты основные вехи в судьбе Юрия Кнорозова и становление его как учёного, чья дешифровка иероглифической письменности древних индейцев майя, создавших в I тысячелетии на территории Мексики и Гватемалы величайшую цивилизацию Америки, стала неоценимым вкладом в мировую науку и легла в основу отечественной латиноамериканистики.

Первая публикация результатов дешифровки, вышедшая в «Советской этнографии» в 1952 году под названием «Древняя письменность Центральной Америки», произвела настоящий фурор. Открытие Кнорозова было с восторгом принято отечественной и зарубежной научной общественностью. А блестящая защита в 1955 году диссертации, имевшей традиционное для этнографии название «„Сообщение о делах в Юкатане“ Диэго де Ланда как историко-этнографический источник», стала настоящим прорывом в мировой науке.

В завершение вечера будет продемонстрирован один из первых российских фильмов о Юрие Валентиновиче Кнорозове — «Признание». Фильм был снят в 2005 году известным ленинградским режиссёром-документалистом Игорем Шадханом уже после смерти учёного. В фильм включены воспоминания о Кнорозове археологов из Германии, Японии, Мексики, сотрудников Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, учеников и коллег.

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