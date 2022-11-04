«Знание-сила». В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа

В понедельник, 7 ноября, на Пятом канале стартует новая утренняя программа «Знание-сила». Она будет выходить по будням с понедельника по четверг в 08:55.

Документально-познавательный цикл коротких передач «Знание-сила» станет надежным помощником каждого телезрителя при выборе товаров и услуг. Мир меняется стремительно, и в нем есть место для вещей, о существовании которых еще вчера мы даже не догадывались. Постоянно появляются новые устройства и технологии, которые делают нашу жизнь проще. Цифровые оливковые поля, умные автомобили, коптеры-пастухи, 3D-принтеры для печати органов, омолаживающая косметика и оригинальные снасти для рыбалки. Эксперты программы «Знание — сила» протестируют качество популярных продуктов и новинок, а также оценят их потенциальную пользу.

Например, в одном из выпусков специалисты проведут экспертизу квартир в новостройках, оценят их качество, расскажут, как легко устранить дефекты и покажут, как из однушки сделать трёшку, правильно организовав пространство. Специально для программы строительный эксперт покажет нехитрые приемы и инструменты, с помощью которых можно проверить в квартире наклон стен, электрику, вытяжную систему, канализацию и выявить неровность пола. Кроме того, он даст совет: как заставить застройщика принять претензии по квартире и устранить все дефекты и неполадки.

В ближайших выпусках герои программы расскажут, как построить успешный бизнес на заокеанской экзотике – яйцах африканских птиц и шерсти южноамериканских животных. Что нужно сделать, чтобы разводить страусов и альпак? И как заработать на этом целое состояние? В эфире программы зрители станут свидетелями эксперимента и узнают, какую нагрузку может выдержать скорлупа страусиного яйца. Мы проведем эксперимент и сравним устройства для косметических процедур. Какие из них действительно работают, а какие могут быть опасны для здоровья? Выясним, есть ли польза для кожи от микротока? Какие продукты омолаживают организм, а какие приводят к ускоренному старению? Расскажем, в чем опасность консервированных продуктов. Как определить, что консервы испортились и их нельзя употреблять в пищу? Покажем как правильно закатывать помидоры – с нами будет не только интересно, но и вкусно!

Каждый выпуск — это мини-открытие. Программа включает в себя не только рассказ экспертов о товаре или услуге, но и советы, которые сделают жизнь потребителей намного легче и удобнее, а также интересные факты, краш-тесты, мнения медийных персон и результаты опросов.

Стоит ли заводить дома робота? Какие витамины реально помогают? Как понять, насколько безопасна бытовая техника? Какие косметические процедуры действительно полезны, а от каких лучше отказаться? Как правильно заготовить продукты, чтобы они сохраняли свою свежесть несколько месяцев без морозильной камеры? Как правильно выбрать стельки с подогревом, и еще сотни других любопытных открытий, которые ждут зрителей программы «Знание-сила».

Не пропустите первые выпуски программы «Знание-сила» 7, 8, 9 и 10 ноября, в 08:55 на Пятом канале.

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