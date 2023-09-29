29 сентября в Музее Победы состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов уроженцам новых регионов. В величественном Зале Славы музея 20 молодых людей получили главный документ гражданина России. Мероприятие прошло накануне новой памятной даты - Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Участников церемонии, подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, поздравили депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов, директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.

«Дорогие друзья, для нас очень важно, что такое важное и знаковое событие – вручение первых паспортов проходит именно здесь, в Музее Победы. Мы, в свою очередь, сделали все, чтобы это событие стало для вас незабываемым и памятным. Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны и наша великая, огромная Родина будет гордиться вами», - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

«В осеннюю сессию все депутаты Госдумы единогласно поддержали решение Президента России Владимира Путина об установлении новой памятной даты – о Дне воссоединения. Все меняется и меняется в лучшую сторону. Уже два миллиона новых паспортов выдано на новых территориях, которые воссоединились с нашей страной, вернулись домой», - отметил депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

«Получение первого паспорта в столице России, в Музее Победы – очень знаменательное событие. Меня переполняет чувство патриотизма и гордость за свою державу. И для меня особое значение имеет то, что что первый паспорт я получила именно здесь», - поделилась София Ковалева из Запорожской области поселок Розовка.

После торжественного мероприятия ребята посетили открытие фотовыставки «#ВМЕСТЕ». В экспозицию вошли более 50 уникальных снимков информационного агентства России ТАСС, которые рассказывают о становлении мирной жизни на освобожденных территориях. Первые гости выставки увидели кадры мирной жизни Геническа, Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Энергодара и других городов и поселков. Посетителям представили фотографии потрясающей природы, известных достопримечательностей и мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

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