Павел Лапшин. Морской дракон
У IX фестиваля подводной фотографии «Дикий подводный мир» уже есть история. На протяжении 8 лет подряд он проводится в нашей стране. За эти годы выставку увидели не только жители столицы, но и других городов. «Дикий подводный мир» ждут в Калининграде, на юге России, в Сибири, Поволжье.
44 фотографа представили 100 работ в выставочных залах музея Дарвина. Делать подводные снимки – дело профессионалов, но благодаря им красоту глубин рек, морей, океанов видим мы все. Морские звезды и морские драконы, ламантины, киты, белухи, растительный мир – всё попадает в объектив фотографа-дайвера. Глубина морского и океанского дна богата на краски и впечатления. Работы фотографов сопровождаются рассказами, интересными историями о съемке того или иного героя. Выставка познавательна и полезна как для молодых профессионалов, так и для любителей и всех, кому любопытны подводные обитатели.
Оксана Каменская. Акула
Владимир Гудзев. Хорошее настроение
Марина АБРАМОВА
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