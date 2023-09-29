29 сентября в Музее Победы состоялось открытие выставки «#ВМЕСТЕ» — совместного проекта информационного агентства России ТАСС и Музея Победы. Более 50 фотоснимков, вошедших в выставку, рассказывают о мирной жизни в новых регионах. Открытие экспозиции прошло накануне новой памятной даты — Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

«Накануне знаменательного дня совместно с информационным агентством ТАСС мы открываем фотовыставку, посвященную вновь присоединенным регионам нашей страны. На этих работах вы можете увидеть всю красоту ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Нам очень радостно, что в открытии этой выставки участвуют ребята из новых регионов, которые только что в Музее Победы получили свои первые паспорта граждан России», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

«Мы вам приготовили выставку наших фотокорреспондентов, которые работают на новых территориях, которые рассказывают о жизни не всегда простой, не всегда легкой. Сегодня фотографии, которые мы вам представляем, это фотографии победы, это фотографии о том, что мы вместе, что впереди все самое интересное и лучшее», — отметил директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев. Он также отметил, что с момента вхождения новых регионов в состав России корреспонденты агентства сделали 13,5 тыс. фотографий и около 600 видеосюжетов.

Первыми гостями выставки стали подростки из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Экскурсию по выставке провела руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова. Посетители увидели кадры, сделанные корреспондентами ТАСС в 1970-1980-х годах, ярко показывающие связь времен и нашу общую историю. Выставка состоит из четырех разделов, каждый из которых посвящен одному из регионов. Снимки показывают работу современных предприятий, строительство жилых комплексов, модернизацию дорожной сети. В экспозицию также вошли фотографии природы, достопримечательностей и мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

«Я узнала большинство мест из кадров нашего города. Наши места тоже очень красивые. Это так невероятно, что все эти места теперь выставлены в этом огромном музее. Очень приятно, что наши памятники, наши лицеи и другие учреждения попали на эти фотографии, и теперь любой человек, который придет в Музей Победы, сможет их увидеть», — рассказала жительница Луганска Виктория Букреева.

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