Шоу кабаре «Сказки на ночь» провели премьерный показ, посвященный русскому авангарду

Начало ХХ века ознаменовалось выходом на авансцену русских основоположников авангардной живописи. Помимо гениальных полотен, художники создают костюмы и декорации для балетных постановок, которые покоряют мир и навсегда заносят себя в анналы истории искусства ХХ века. Благодаря отказу от классических канонов, игре с образами и формами, художники предлагают зрителю самому додумывать смысл увиденного.

Для создания шоу артистки вдохновлялись работами художников-авангардистов начала XX века, русскими сезонами Дягилева, а также коллекциями платьев и обуви своих партнёров — выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко».

В шоу «Выход в свет» артистки кабаре дебютировали в необычных для себя жанрах: исторический стендап и арт-перфоманс, а также познакомили зрителей с новой артисткой кабаре — саксофонисткой Жаннет! Также в рамках шоу прошёл мастер-класс по сабражу — каждый желающий смог освоить искусство открывания бутылки игристого настоящей саблей.

Программы кабаре состоят из вокальных джазовых номеров, номеров в жанрах «бурлеск» и «театральная постановка», а также джазовых аутентичных танцев. Шоу сопровождает конферансье, чьи тематические стендапы изящно подводят зрителя к каждому номеру.

Каждый номер шоу уникален: все сценарии, постановки, хореография и тексты являются авторскими, для каждого номера разработан реквизит и подобраны костюмы в духе эпохи.

Кабаре «Сказки на ночь» является репликой кабаре 20-х годов прошлого века. Артистки с большой любовью относятся к жанру кабаре, истории и стилю эпохи джаза. Кабаре состоит самостоятельных артисток, выступающих в различных жанрах: вокал, аутентичный джаз, бурлеск, блюз, стендап, театральные постановки.

В активе артисток выступления на сценах театра им. Булгакова, театра на Юго-Западе, участие в известных джазовых бэндах, выступления в клубах Москвы (Embers Speakeasy, O’Connell’s pub, Арт-кафе «ПушкарёвЪ», Red lion pub и других).

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