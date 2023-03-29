РОСИЗО, МОСКИНО, REALIST WEB FEST представляют Второй Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского»

РОСИЗО совместно с МОСКИНО, REALIST WEB FEST объявляют Второй Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского». Конкурс посвящен преемственности, отсылкам к творчеству Андрея Тарковского в контексте культурной и исторической эпохи и приглашает к исследованию и переосмыслению наследия режиссера.

Андрей Тарковский — один из величайших отечественных режиссеров, классик мирового кино. Его творчество многие годы востребовано и пользуется неизменной популярностью у профессионалов и просто любителей кино, продолжающих искать к нему ключи.

К участию приглашаются российские художники и кинематографисты, студенты профильных вузов, а также все, кто владеет навыками создания видео-арта. Присланные работы должны соответствовать теме конкурса, иметь законченную форму и техническую готовность, длиться не более трех минут.

Прием заявок — до 31 мая 2023 года. Профессиональное жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях, отсылающих к темам, мотивам и образам, к которым от картины к картине обращался режиссер: Любовь, Детство, Ностальгия, Космос, Пейзаж.

Победители будут объявлены в июле 2023 года, после чего состоится показ их работ в кинотеатрах МОСКИНО, а также на площадках по всей России, включая кинофестивали и конкурсы. Финал конкурса с награждением победителей пройдет в Ярославле на фестивале REALIST WEB FEST.

Условия участия на официальном сайте конкурса МирыТарковского.рф.

Конкурс видео-арта «Миры Тарковского» направлен на популяризацию творчества Андрея Тарковского, развитие видео-арта как направления в искусстве, наполнение медиапространства содержательным контентом культурного характера. Более того, конкурс позволяет выявить новые таланты в сфере кинематографа во всех регионах России и развить интерес к видео-арту.

Первый Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского», приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера, был представлен в апреле 2022 года РОСИЗО, МОСКИНО и Музеем кино. Всего для участия в конкурсе было получено 78 заявок. В состав профессионального жюри вошли Юлия Пересильд, Наталья Мокрицкая, Софья Митрофанова, Денис Симачев, Павел Капинос, Ольга Галактионова, Андрей Тарковский-младший. Видеоролики победителей в шести номинациях были показаны на площадках МОСКИНО и в летнем кинотеатре РОСИЗО. Специальным призом конкурса от организаторов фестиваля «Короче» отмечен автор проекта «Спички» Меньщиков Алексей (г. Пенза). Он получил возможность смонтировать ролики номинантов фестиваля в 2023 году.

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