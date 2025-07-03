VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Шумбрат, Мордовия!»: переводчик Яндекса пополнился мордовскими языками

«Шумбрат, Мордовия!»: переводчик Яндекса пополнился мордовскими языками

editor
By editor
19
мокшанский - яндекс-переводчик

Пользователям Яндекса стало доступно сразу два мордовских языка — эрзянский и мокшанский. Они появились на сайте и в приложении Переводчика, а также в Поиске. Таким образом Яндекс продолжил развивать проект по внедрению в свои сервисы языков народов России, который запустил около года назад. За это время компания добавила пять языков: помимо мордовских, это осетинский, коми и тувинский.

Всего в сервисах Яндекса уже доступно 12 языков народов РФ: это также татарский, башкирский, два марийских (марийский и горномарийский), удмуртский, чувашский и якутский. Эти 12 языков являются официальными или государственными в 10 субъектах страны, их считают родными в общей сложности около 8,4 млн человек.

эрзянский язык - яндекс переводчик

С помощью нейросетевых технологий Яндекс улучшает качество перевода для этих языков, а также внедряет для них технологии синтеза и распознавания речи, чтобы у людей, которые на них говорят, было больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании. Сейчас синтез и распознавание речи доступны для татарского, чувашского и башкирского языков.

Яндекс развивает проект по сохранению языков народов РФ совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Партнёром проекта при внедрении мордовских языков также выступил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва.

Изображения © пресс-служба Яндекса

Предыдущая статья
Съемки 25-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» завершены!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru