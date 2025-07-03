«Шумбрат, Мордовия!»: переводчик Яндекса пополнился мордовскими языками

Пользователям Яндекса стало доступно сразу два мордовских языка — эрзянский и мокшанский. Они появились на сайте и в приложении Переводчика, а также в Поиске. Таким образом Яндекс продолжил развивать проект по внедрению в свои сервисы языков народов России, который запустил около года назад. За это время компания добавила пять языков: помимо мордовских, это осетинский, коми и тувинский.

Всего в сервисах Яндекса уже доступно 12 языков народов РФ: это также татарский, башкирский, два марийских (марийский и горномарийский), удмуртский, чувашский и якутский. Эти 12 языков являются официальными или государственными в 10 субъектах страны, их считают родными в общей сложности около 8,4 млн человек.

С помощью нейросетевых технологий Яндекс улучшает качество перевода для этих языков, а также внедряет для них технологии синтеза и распознавания речи, чтобы у людей, которые на них говорят, было больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании. Сейчас синтез и распознавание речи доступны для татарского, чувашского и башкирского языков.

Яндекс развивает проект по сохранению языков народов РФ совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Партнёром проекта при внедрении мордовских языков также выступил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва.

Изображения © пресс-служба Яндекса